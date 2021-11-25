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Ще понад 275 тисяч українців отримали щеплення проти Covid-19

Четвер, 25 листопада 2021, 08:42
Фото vaccination.covid19.gov.ua

За добу 24 листопада 275 319 людей зробили щеплення проти Covid-19: одну дозу отримали 82 501 людина, повністю імунізовані – 192 818 людей.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я

Деталі: Загалом з початку вакцинальної кампанії, яка стартувала 24 лютого, в Україні щеплено 13 083 135 людей, з них отримали одну дозу – 13 083 133 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 418 000 людей.

Загалом проведено 23 501 133 щеплення.

У МОЗ наголосили, що 88,2 % госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня були невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Міністерство підкреслює, що вакцинація – єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусу.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірус


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