Ще понад 275 тисяч українців отримали щеплення проти Covid-19
Четвер, 25 листопада 2021, 08:42
За добу 24 листопада 275 319 людей зробили щеплення проти Covid-19: одну дозу отримали 82 501 людина, повністю імунізовані – 192 818 людей.
Джерело: Міністерство охорони здоров’я
Деталі: Загалом з початку вакцинальної кампанії, яка стартувала 24 лютого, в Україні щеплено 13 083 135 людей, з них отримали одну дозу – 13 083 133 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 418 000 людей.
Загалом проведено 23 501 133 щеплення.
У МОЗ наголосили, що 88,2 % госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня були невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
Міністерство підкреслює, що вакцинація – єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусу.
Українська правда