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Еще более 275 тысяч украинцев вакцинировались против Covid-19

Четверг, 25 ноября 2021, 08:42
Фото vaccination.covid19.gov.ua

За сутки 24 ноября 275 319 человек привились против Covid-19: одну дозу получили 82 501 человек, полностью иммунизированы – 192 818 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Всего с начала вакцинальной кампании, которая стартовала 24 февраля, в Украине привито 13 083 135 человек, из них получили одну дозу – 13 083 133 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 418 000 человек.

В общей сложности было проведено 23 501 133 прививки.

В Минздраве отметили, что 88,2% госпитализированных из Covid-19 на прошлой неделе были невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.

Министерство подчеркивает, что вакцинация – единственный эффективный способ защитить себя от коронавируса.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус
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