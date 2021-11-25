Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Німеччина перевищила поріг у 100 тисяч смертей від коронавірусу

Четвер, 25 листопада 2021, 08:36
Фото unsplash.com

Кількість смертей від коронавірусу в Німеччині 25 листопада перевищила поріг у 100 тисяч. 

Про це повідомив рано вранці в четвер Інститут Роберта Коха, пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

Наразі в Німеччині від коронавірусу померли загалом 100 119 людей. Понад 5,5 мільйона заразилися COVID-19.

Про перший випадок смерті від коронавірусу з Німеччини стало відомо 8 березня 2020 року, 60-річний німецький турист помер невдовзі після його в'їзду в Єгипет. 

Всього через день у Німеччині повідомили про перші дві смерті від коронавірусу в Північному Рейні-Вестфалії.

Протягом однієї доби у Німеччині зареєстровано 75 961 нових випадків зараження коронавірусом – це новий максимум від початку пандемії. 

Загальнодержавна семиденна захворюваність наразі знову зросла і становить 419,7.

У зв’язку зі стрімким зростанням кількості інфекцій дискусія про введення загальної вимоги вакцинації від коронавірусу набрала обертів за останні кілька днів.

Сусідня Австрія першою в Європі заявила про намір зробити щеплення від коронавірусу обов’язковим для всього населення.

Теми: Німеччинакоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Байден планує зателефонувати Зеленському й Путіну 

Чиновник з Білого дому зателефонував Єрмаку стосовно російських військ на кордоні 

ФОТО, ВІДЕОУ Києві праворадикали розгромили відомий бар, побивши охоронців

Новини 26 листопада: пресмарафон Зеленського, розрахунки МВФ

У нового штаму коронавірусу з Африки вищий ризик повторного зараження – ВООЗ

У Buzzfeed News розповіли, хто планував державний переворот в Україні

Усі новини...
Німеччина
Новини 24 листопада: мітинг антивакцинаторів, Німеччина і рух України в ЄС
Новий уряд Німеччини вказав на відповідальність Росії, а не України, за виконання Мінських угод
Новий німецький уряд готовий підтримувати рух України до членства в ЄС
Останні новини
06:00
Латвія встановила 37-кілометровий паркан на кордоні з Білоруссю
04:59
Німеччина вдруге очолила світовий рейтинг захворюваності на COVID-19
03:58
В Нідерландах у прибулих з ПАР пасажирів виявили десяток випадків COVID
02:45
У Мексиці автобус врізався в будинок, 19 загиблих
01:44
Нідерланди посилили локдаун
00:45
ЗМІ: СОТ скасувала першу за чотири роки зустріч через новий COVID-штам
23:52
На Дніпропетровщині смертельна ДТП: загинула матір з дитиною
23:19
Байден планує зателефонувати Зеленському й Путіну 
22:41
Чиновник з Білого дому зателефонував Єрмаку стосовно російських військ на кордоні 
22:16
Ляшко розповів, коли дозволять робити третю дозу вакцини проти COVID-19
Усі новини...