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Німеччина перевищила поріг у 100 тисяч смертей від коронавірусу

Четвер, 25 листопада 2021, 07:36
Німеччина перевищила поріг у 100 тисяч смертей від коронавірусу
Фото unsplash.com

Кількість смертей від коронавірусу в Німеччині 25 листопада перевищила поріг у 100 тисяч. 

Про це повідомив рано вранці в четвер Інститут Роберта Коха, пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

Наразі в Німеччині від коронавірусу померли загалом 100 119 людей. Понад 5,5 мільйона заразилися COVID-19.

Про перший випадок смерті від коронавірусу з Німеччини стало відомо 8 березня 2020 року, 60-річний німецький турист помер невдовзі після його в'їзду в Єгипет. 

Всього через день у Німеччині повідомили про перші дві смерті від коронавірусу в Північному Рейні-Вестфалії.

Протягом однієї доби у Німеччині зареєстровано 75 961 нових випадків зараження коронавірусом – це новий максимум від початку пандемії. 

Загальнодержавна семиденна захворюваність наразі знову зросла і становить 419,7.

У зв’язку зі стрімким зростанням кількості інфекцій дискусія про введення загальної вимоги вакцинації від коронавірусу набрала обертів за останні кілька днів.

Сусідня Австрія першою в Європі заявила про намір зробити щеплення від коронавірусу обов’язковим для всього населення.

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччинакоронавірус
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