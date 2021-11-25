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Германия превысила порог в 100 тысяч смертей от коронавируса

Четверг, 25 ноября 2021, 08:36
Фото unsplash.com

Число смертей от коронавируса в Германии 25 ноября превысило порог в 100 тысяч.

Об этом сообщил рано утром в четверг Институт Роберта Коха, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Сейчас в Германии от коронавируса умерли 100 119 человек. Более 5,5 миллионов заразились COVID-19.

О первом случае смерти от коронавируса из Германии стало известно 8 марта 2020 года, 60-летний немецкий турист умер вскоре после его въезда в Египет.

Всего через день в Германии сообщили о первых двух смертях от коронавируса в Северном Рейне-Вестфалии.

В течение суток в Германии зарегистрировано 75 961 новых случаев заражения коронавирусом – это новый максимум от начала пандемии.

Общегосударственная семидневная заболеваемость снова возросла и составляет 419,7.

В связи с стремительным ростом количества инфекций дискуссия о введении общего требования вакцинации от коронавируса набрала обороты за последние несколько дней.

Соседняя Австрия первой в Европе заявила о намерении сделать прививку от коронавируса обязательной для всего населения.

Темы: Германиякоронавирус
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