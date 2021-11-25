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В Австрії розвалилась справа про гірськолижний "курорт-розсадник" коронавірусу

Четвер, 25 листопада 2021, 07:54
В Австрії розвалилась справа про гірськолижний курорт-розсадник коронавірусу
Фото pixabay.com

В Австрії зупинили розслідування у зв'язку зі спалахом коронавірусу на початку 2020 року на гірськолижному курорті Ішгль.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації DW.

Прокуратура Інсбрука вирішила не висувати обвинувачення проти п'яти підозрюваних. 

"Немає жодних доказів того, що хто-небудь вчинив злочинне діяння або допустив недбалість, які могли б призвести до збільшення ризику зараження", – йдеться в офіційній заяві відомства.

З критикою рішення австрійської прокуратури вже виступила Австрійська асоціація захисту прав споживачів (VSV), яка підтримує позивачів. 

За словами її керівника Петера Кольби, "складається враження, що у цій справі доводиться мати справу зі спробою зам'яти скандальний провал влади". 

Раніше з боку VSV висловлювалося припущення, що проти влади Австрії може бути подано до 3000 позовів.

У земельному суді у Відні 17 вересня розпочався судовий процес, у якому позивачі – родичі чоловіка, який помер від COVID-19 – вимагали від влади Австрії компенсацію у розмірі 100 тисяч євро. 

Представник австрійської влади тоді заявив, що позов слід визнати безпідставним, оскільки вжиті на гірськолижних курортах протиепідеміологічні заходи відповідали рівню знань про SARS-CоV-2 на той момент. 

Курорт Ішгль, розташований у федеральній землі Тіроль і особливо популярний у німецьких, скандинавських та російських любителів гірськолижного відпочинку, у лютому-березні 2020 став місцем поширення коронавірусу. Курорт закрили лише через два тижні після того, як місцева влада отримала першу інформацію про зараження туристів.

За підрахунками німецького тижневика Der Spiegel, після спалаху на курорті Ішгль було інфіковано понад 11 тисяч людей. Близько 30 із них померли від COVID-19 та пов'язаних з ним ускладнень.

Теми: Австріякоронавірус
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