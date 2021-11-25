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В Австрии развалилось дело о горнолыжном "курорт-рассаднике" коронавируса

Четверг, 25 ноября 2021, 07:54
В Австрии развалилось дело о горнолыжном курорт-рассаднике коронавируса
Фото pixabay.com

В Австрии остановили расследование в связи со вспышкой коронавируса в начале 2020 года на горнолыжном курорте Ишгль.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации DW.

Прокуратура Инсбрука решила не выдвигать обвинения против пяти подозреваемых.

"Нет никаких доказательств того, что кто-либо совершил преступное деяние или допустил халатность, которая могла бы привести к увеличению риска заражения", – говорится в официальном заявлении ведомства.

С критикой решения австрийской прокуратуры уже выступила Австрийская ассоциация защиты прав потребителей (VSV), поддерживающая истцов.

По словам ее руководителя Петера Кольбы, "создается впечатление, что по этому делу приходится иметь дело с попыткой замять скандальный провал власти".

Ранее со стороны VSV высказывалось предположение, что против властей Австрии могут быть поданы до 3000 исков.

В земельном суде в Вене 17 сентября начался судебный процесс, в котором истцы – родственники умершего от COVID-19 мужчины требовали от властей Австрии компенсацию в размере 100 тысяч евро.

Представитель австрийских властей тогда заявил, что иск следует признать безосновательным, поскольку принимаемые на горнолыжных курортах противоэпидемиологические меры соответствовали уровню знаний о SARS-CoV-2 на тот момент.

Курорт Ишгль, расположенный в федеральной земле Тироль и особенно популярный у немецких, скандинавских и российских любителей горнолыжного отдыха, в феврале-марте 2020 года стал местом распространения коронавируса. Курорт закрыли только через две недели после того, как местные власти получили первую информацию о заражении туристов.

По подсчетам немецкого еженедельника Der Spiegel, после вспышки на курорте Ишгль было инфицировано более 11 тысяч человек. Около 30 из них скончались от COVID-19 и связанных с ним осложнений.

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Темы: Австриякоронавирус
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