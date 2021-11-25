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Через вибух в російській шахті 10 загиблих, десятки поранених, 39 людей ще шукають

Четвер, 25 листопада 2021, 09:57
Через вибух в російській шахті 10 загиблих, десятки поранених, 39 людей ще шукають
фото: readovka

До Сибірського управління Ростехнагляду 25 листопада надійшло повідомлення про задимлення та вибух на вугільній шахті "Листяжна" у місті Білові в Кемеровській області. Пізніше виявилося, що це був вибух – наразі відомо про 10 загиблих, місце 39 осіб не встановлено.

Джерело: ТАСС, "Интерфакс"

Деталі: Повідомляється, що на шахті було зафіксовано вибух в одному з вентиляційних штреків. Обвалень немає.

ЗМІ повідомляють, що причиною НП на шахті стало займання вугільного пилу. Дим вентиляції поширився по всій шахті.

Загинула одна людина. Постраждали 43, двоє з них госпіталізовані у тяжкому стані.

Загалом на момент задимлення, за даними МНС, у шахті перебували 285 людей.

Евакуйовано 236 гірників, місце розташування 49 осіб не встановлено.

Upd. "Интерфакс" написав, що точно відомо про 10 загиблих, ще 39 досі не знайшли.

"Українська правда" у Threads

Теми: шахтиРосіявибух
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