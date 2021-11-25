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Из-за взрыва в российской шахте 10 погибших, десятки раненых, 39 человек еще ищут

Четверг, 25 ноября 2021, 09:57
Из-за взрыва в российской шахте 10 погибших, десятки раненых, 39 человек еще ищут
фото: readovka

В Сибирское управление Ростехнадзора 25 ноября поступило сообщение о задымлении и взрыве на угольной шахте "Лестяжная" в городе Белове в Кемеровской области. Позже оказалось, что это был взрыв – пока известно о 10 погибших, место 39 человек не установлено.

Источник: ТАСС

Детали: Сообщается, что на шахте был зафиксирован взрыв в одном из вентиляционных штреков. Обрушений нет.

СМИ сообщают, что причиной ЧП на шахте стало возгорание угольной пыли. Дым по вентиляции распространился по всей шахте.

Погиб один человек. Пострадали 43, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

Всего на момент задымления, по данным МЧС, в шахте находились 285 человек.

Эвакуированы 236 горняков, местоположение 49 человек не установлено.

Upd. "Интерфакс" сообщил, что точно известно о 10 погибших, еще 39 до сих пор не нашли.

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Темы: шахтыРосcиявзрыв
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