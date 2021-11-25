Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Німеччина почне перевозити коронахворих між регіонами через завантаженість лікарень

Четвер, 25 листопада 2021, 08:50
Німеччина почне перевозити коронахворих між регіонами через завантаженість лікарень
Фото unsplash.com

У Німеччині в четвер можуть почати перевозити важкохворих на коронавірус між регіонами через те, що деякі лікарні вже перевантажені.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Перших 10 людей, які потребують лікування в палаті інтенсивної терапії, мають перевезти з Тюрингії до однієї з північних земель, ймовірно у Гановер. Час перевезення ще визначається, це буде четвер або один із наступних днів. 

Заплановане перевезення пацієнтів стане першим під час нинішньої хвилі епідемії в Німеччині. 

Ще під час першої хвилі епідемії у 2020 році Німеччина спланувала систему трансферу пацієнтів. Згідно з нею, якщо в якійсь землі починає бракувати місць у лікарнях, пацієнтам шукають заклад в одній із сусідніх земель цієї ж частини країни. Якщо і такої можливості немає, тоді розглядають перевезення на дальші відстані. 

Як повідомлялося, 25 листопада Німеччина з населенням 83 млн знову зареєструвала новий максимум заражень за добу – понад 75 тисяч. Показник попереднього дня теж був рекордним.

Померли за останню добу 351 коронахворих, а загальна кількість смертей в країні з початку епідемії перевищила 100 000.

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччинакоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Німеччина
Німеччина проти постачання Україні касетних боєприпасів – глава МЗС
Голова МЗС Німеччини визнала: Берлін ігнорував попередження про небезпеку Росії
В Німеччині арештували сімох імовірних терористів ІДІЛ, які приїхали з України
Останні новини
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
Усі новини...
Реклама: