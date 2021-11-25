Германия начнет перевозить Сovid-больных между регионами из-за загруженности больниц

В Германии в четверг могут начать перевозить тяжелобольных коронавирусом между регионами из-за того, что некоторые больницы уже перегружены.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Первые 10 человек, нуждающихся в лечении в палате интенсивной терапии, должны перевезти из Тюрингии в одну из северных земель, вероятно, в Ганновер. Время перевозки еще определяется, это будет четверг или один из следующих дней.

Запланированная перевозка пациентов станет первой во время нынешней волны эпидемии в Германии.

Еще в первую волну эпидемии в 2020 году Германия спланировала систему трансфера пациентов. Согласно ей, если в какой-то земле начинает не хватать мест в больницах, пациентам ищут заведение в одной из соседних земель этой же части страны. Если и такой возможности нет, то рассматривают перевозки на более дальние расстояния.

Как сообщалось, 25 ноября Германия с населением 83 млн человек снова зарегистрировала новый максимум заражений в сутки – более 75 тысяч. Показатель предыдущего дня тоже был рекордным.

Умерли за последние сутки 351 больных с коронавирусом, а общее количество смертей в стране с начала эпидемии превысило 100 тысяч.