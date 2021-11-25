Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Польщі розповіли про штурм кордону групою з понад 200 мігрантів

Четвер, 25 листопада 2021, 11:56
Фото з Twitter Straż Graniczna

Польські прикордонники за останню добу зафіксували 375 спроб нелегального перетину кордону з території Білорусі. В одному випадку через кордон силою проривалась група з понад 200 людей, вони частково змогли зайти на територію країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Масова спроба перетину кордону сталася близько 7 години вечора неподалік від міста Гайнівка, в районі села Хлевище. Через кордон прорвалась група з 232 людей і частково зайшла на територію країни, перш ніж їх остаточно зупинили.

У прикордонній службі заявляють, що мігранти кидалися камінням та гілками. На місці, за їхніми словами, були також білоруські силовики, і  вони намагалися сліпити польських колег лазерами. 

За інформацією Підляської поліції, минулої доби затримали трьох людей, що збирались перевозити загалом 14 мігрантів. Повідомляється, що це двоє громадян України та громадянин Швеції. 

За даними прикордонної служби, з початку 2021 року зареєстрували вже понад 35 тисяч спроб незаконного перетину кордону з Білорусі. Абсолютна більшість з них, понад 17 тисяч, сталися у жовтні, в листопаді – вже понад 6000.

Як відомо, з 2 вересня Польща запровадила надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю районах та готується споруджувати на кордоні в Підляському воєводстві постійний паркан висотою 5,5 метра та довжиною 180 км. 

Читайте також: Гібридне перемир'я: як змінюється "міграційна війна" Лукашенка з ЄС.

Теми: ПольщаБілоруськордонміграція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини п'ятниці і ночі: Зеленський про держпереворот в Україні, новий штам COVID-19

Байден планує зателефонувати Зеленському й Путіну 

Чиновник з Білого дому зателефонував Єрмаку стосовно російських військ на кордоні 

Ляшко розповів, коли дозволять робити третю дозу вакцини проти COVID-19

ФОТО, ВІДЕОУ Києві праворадикали розгромили відомий бар, побивши охоронців

Новини 26 листопада: пресмарафон Зеленського, розрахунки МВФ

Усі новини...
Польща
Естонія направляє військових на польсько-білоруський кордон
Польща повідомляє про майже 270 нових спроб нелегального перетину кордону з Білорусі
Прем’єр Польщі заявив про зменшення напливу мігрантів до Білорусі
Останні новини
08:47
Чаусу продовжили запобіжний і призначили розгляд справи по суті 
08:29
Covid в Україні: 14 200 випадків хвороби і 568 смертей за добу
08:00
Головні новини п'ятниці і ночі: Зеленський про держпереворот в Україні, новий штам COVID-19
07:21
Російські найманці стріляли біля Мар’їнки та Новомихайлівки
06:45
Політв'язня Марченка етапували в Бурятію — дружина
06:00
Латвія встановила 37-кілометровий паркан на кордоні з Білоруссю
04:59
Німеччина вдруге очолила світовий рейтинг захворюваності на COVID-19
03:58
В Нідерландах у прибулих з ПАР пасажирів виявили десяток випадків COVID
02:45
У Мексиці автобус врізався в будинок, 19 загиблих
01:44
Нідерланди посилили локдаун
Усі новини...