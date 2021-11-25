У Польщі розповіли про штурм кордону групою з понад 200 мігрантів

Польські прикордонники за останню добу зафіксували 375 спроб нелегального перетину кордону з території Білорусі. В одному випадку через кордон силою проривалась група з понад 200 людей, вони частково змогли зайти на територію країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Масова спроба перетину кордону сталася близько 7 години вечора неподалік від міста Гайнівка, в районі села Хлевище. Через кордон прорвалась група з 232 людей і частково зайшла на територію країни, перш ніж їх остаточно зупинили.

У прикордонній службі заявляють, що мігранти кидалися камінням та гілками. На місці, за їхніми словами, були також білоруські силовики, і вони намагалися сліпити польських колег лазерами.

Wczoraj tj.24.11 na gr.🇵🇱🇧🇾375 prób jej nielegalnego przekroczenia.Wobec 56 cudzoziemców #funkcjonariuszeSG wydali postanowienia o opuszczeniu Polski.Zatrzymano 2 nielegalnych imigrantów-ob.Iraku.

Na odcinku ochranianym przez PSG w Czeremsze grupa ponad 200 os. forsowała granicę. pic.twitter.com/W2QjV7xHZ8 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 25, 2021

За інформацією Підляської поліції, минулої доби затримали трьох людей, що збирались перевозити загалом 14 мігрантів. Повідомляється, що це двоє громадян України та громадянин Швеції.

Wczoraj policjanci zatrzymali 3 osoby w związku z pomocnictwem przy nielegalnym przekraczaniu granicy. Zatrzymani w Sejnach, Jelonce i Bielsku Podlaskim kurierzy, to dwaj obywatele Ukrainy i obywatel Szwecji. Chcieli przewieźć 14 osób.#naStrażyGranicy pic.twitter.com/PhkH3g3s82 — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 25, 2021

За даними прикордонної служби, з початку 2021 року зареєстрували вже понад 35 тисяч спроб незаконного перетину кордону з Білорусі. Абсолютна більшість з них, понад 17 тисяч, сталися у жовтні, в листопаді – вже понад 6000.

Як відомо, з 2 вересня Польща запровадила надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю районах та готується споруджувати на кордоні в Підляському воєводстві постійний паркан висотою 5,5 метра та довжиною 180 км.

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