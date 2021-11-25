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В Польше рассказали о штурме границы группой из более 200 мигрантов

Четверг, 25 ноября 2021, 11:56
Фото c Twitter Straż Graniczna

Польские пограничники за последние сутки зафиксировали 375 попыток нелегального пересечения границы с территории Беларуси. В одном случае через границу силой прорывалась группа из более чем 200 человек, они частично смогли зайти на территорию страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Массовая попытка пересечения границы произошла около 7 часов вечера неподалеку от города Гайновка, в районе села Хлевище. Через границу прорвалась группа из 232 человек и частично зашла на территорию страны, прежде чем их окончательно остановили.

В пограничной службе заявляют, что мигранты бросались камнями и ветками. На месте, по их словам, также были белорусские силовики, и они пытались слепить польских коллег лазерами. 

По информации Подляской полиции, за прошедшие сутки задержали трех человек, которые собирались перевозить в общей сложности 14 мигрантов. Сообщается, что это два гражданина Украины и гражданин Швеции.

По данным пограничной службы, с начала 2021 года было зарегистрировано уже более 35 тысяч попыток незаконного пересечения границы из Беларуси. Абсолютное большинство из них, более 17 тысяч, произошло в октябре, в ноябре – уже более 6000.

Как известно, со 2 сентября Польша ввела чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью районах и готовится строить на границе в Подляском воеводстве постоянное ограждение высотой 5,5 метра и протяженностью 180 км.

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Темы: ПольшаБеларусьграницамиграция
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