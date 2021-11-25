Лукашенко заявив, що опозиція готується вивести білорусів на вулиці і обізвав цей план "посміховиськом"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруська опозиція, що перебуваэ за кордоном, підготувала "новий план щодо дестабілізації країни".

Джерело: Лукашенко на нараді щодо проекту нової конституції, цитує державне інформагентство БелТА

Деталі: На цій нараді Лукашенко заявив, що робота щодо підготовки змін до конституції "вийшла на фінішну пряму". При цьому самопроголошений президент також заявив, що йому відомо про план, який виробили опозиціонери, які перебувають у вигнанні, проте деталей не навів, а пообіцяв оприлюднити суть цього плану пізніше.

Пряма мова: "Мушу вас попередити, що ті, хто найбільше кричав про зміни і про те, що треба мало не прибрати цього президента, зламати, убити та інше, сьогодні закричали: а це не треба, нам не потрібна нова конституція...

Це посміховисько повне. Цей план втікачів там, за кордоном, для того, щоб отримати фінансування, інакше не скажеш, просто смішний. Я, людина, яка вже бачила види, читаю і думаю: невже знову Захід одуріє і дасть під це гроші...

Вони вже готуються зламати конституцію і, якщо у них план реалізується, знову вивести на вулицю народ Білорусі.

Нагадаємо: У серпні 2020 року Лукашенко фальсифікував вибори президента. Підконтрольна йому ЦВК визнала перемогу за Лукашенком. У Білорусі спалахнули масові протести. Лукашенко жорстоко розправляється з опозиційними політиками і активістами. Тисячі людей кинуто за ґрати.