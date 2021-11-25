Лукашенко заявил, что оппозиция готовится вывести белорусов на улицы и обозвал этот план "посмещищем"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что находящаяся за рубежом белорусская оппозиция подготовила "новый план по дестабилизации страны".

Источник: Лукашенко на совещании по проекту новой конституции, цитирует государственное информагентство БелТА

Детали: На этом совещании Лукашенко заявил, что работа по подготовке изменений к конституции "вышла на финишную прямую". При этом самопровозглашенный президент также заявил, что ему известно о плане, который выработали оппозиционеры, находящиеся в изгнании, однако деталей не привел, а пообещал предать гласности суть этого плана позже.

Прямая речь: "Должен вас предупредить, что те, кто больше всего кричал о переменах и о том, что надо чуть ли не убрать этого президента, сломать, убить и прочее, сегодня закричали: а это не надо, нам не надо новая конституция…

Это посмешище полное. Этот план беглых там, за границей, для того чтобы получить финансирование, иначе не скажешь, просто смешной. Я, уже видавший виды человек, читаю и думаю: неужели опять Запад одуреет и даст под это деньги…

Они уже готовятся сломать конституцию и, если у них план реализуется, снова вывести на улицу народ Беларуси".

Напомним: В августе 2020 года Лукашенко фальсифицировал выборы президента. Подконтрольный ему ЦИК признал победу за Лукашенко. В Беларуси вспыхнули массовые протесты. Лукашенко жестоко расправляется с оппозиционными политиками и активистами. Тысячи людей брошены за решетку.