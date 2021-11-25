Путін грає на протиріччях між країнами – глава розвідки України в США

Начальник української розвідки Кирило Буданов під час візиту до США заявив, що посилення американсько-української військової співпраці зміцнює безпеку всієї Європи.

Джерело: начальник розвідки Міноборони генерал Кирило Буданов, пресслужба розвідки

Пряма мова: "Той рівень військово-технічної співпраці, який демонструють Україна й США, зміцнює безпеку східноєвропейського простору...

Без незалежної і стійкої української держави не буде надійного безпекового середовища не лише на східноєвропейському просторі, а й в усій Європі. Тому посилення американсько-української військової співпраці зміцнює безпеку також всієї Східної Європи. Путін грає на протиріччях між країнами, і протистояти цьому можна лише взаємодією".

Деталі: За його словами, наразі американсько-українська співпраця в секторі безпеки й оборони вийшла на новий рівень.

Начальник ГУР відзначив, що керівництво України та Міноборони високо оцінюють внесок США у стримування російської агресії.