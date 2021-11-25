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Путин играет на противоречиях между странами – глава разведки Украины в США

Четверг, 25 ноября 2021, 12:05
Путин играет на противоречиях между странами – глава разведки Украины в США

Начальник украинской разведки Кирилл Буданов во время визита в США заявил, что усиление американо-украинского военного сотрудничества укрепляет безопасность всей Европы.

Источник: начальник разведки Минобороны генерал Кирилл Буданов, пресс-служба разведки

Прямая речь: "Тот уровень военно-технического сотрудничества, который демонстрируют Украина и США, укрепляет безопасность восточноевропейского пространства...

Без независимого и устойчивого украинского государства не будет надежной среды безопасности не только на восточноевропейском пространстве, но и во всей Европе. Поэтому усиление американо-украинского военного сотрудничества укрепляет безопасность всей Восточной Европы. Путин играет на противоречиях между странами, и противостоять этому можно только взаимодействием".

Детали: По его словам, американо-украинское сотрудничество в секторе безопасности и обороны вышло на новый уровень.

Начальник ГУР отметил, что руководство Украины и Минобороны высоко оценивают вклад США в сдерживание российской агрессии.

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Темы: СШАразведкаУкраинаПутин
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