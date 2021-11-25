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Знешкодили "ферму" спецслужб РФ, яка "виростила" понад 20 тисяч ботів

Четвер, 25 листопада 2021, 12:09
Знешкодили ферму спецслужб РФ, яка виростила понад 20 тисяч ботів
фото СБУ

Правоохоронці заявили про викриття у Херсонській області потужної ботоферми, яка діяла в інтересах російських спецслужб.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Дослівно СБУ: "Зловмисники проводили спеціальні інформаційні операції для розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні.

Для реалізації підривної діяльності вони створили понад 20 тисяч фейкових акаунтів у соцмережах, форумах та популярних месенджерах.

Через анонімні профілі поширювали дезінформацію про внутрішню ситуацію у нашій країні. Крім того, зловмисники розсилали неправдиві повідомлення щодо "мінування" інфраструктурних об’єктів на території регіону".

Деталі: За даними слідства, до організації ботоферми причетні декілька місцевих жителів. Технологічне обладнання вони встановили за адресами свого проживання. Для маскування акаунтів зловмисники використовували спеціальні телекомунікаційні пристрої.

Зазначається, що оплату від своїх "кураторів" вони отримували через заборонені російські платіжні системи.

Під час обшуків за адресами перебування організаторів протиправної діяльності у Херсонській області правоохоронці виявили: понад 3 тисячі сім-карток, комп’ютерну техніку із доказами незаконних дій.

Зазначається, що наразі у межах кримінального провадження проводяться відповідні судові експертизи, тривають допити осіб та інші слідчі дії спрямовані на притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру у вчиненні злочину та обрання судом мір запобіжних заходів.

Українська правда
Теми: СБУОфіс генпрокурора
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