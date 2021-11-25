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Обезвредили "ферму" спецслужб РФ, которая "взрастила" более 20 тысяч ботов

Четверг, 25 ноября 2021, 12:09
Обезвредили ферму спецслужб РФ, которая взрастила более 20 тысяч ботов
фото СБУ

Правоохранители заявили о разоблачении в Херсонской области мощной ботофермы, действовавшей в интересах российских спецслужб.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Дословно СБУ: "Злоумышленники проводили специальные информационные операции по расшатыванию общественно-политической обстановки в Украине.

Для реализации подрывной деятельности они создали более 20 тысяч фейковых аккаунтов в соцсетях, форумах и популярных мессенджерах.

Через анонимные профили распространяли дезинформацию о внутренней ситуации в нашей стране. Кроме того, злоумышленники рассылали ложные сообщения о "минировании" инфраструктурных объектов на территории региона".

Детали: По данным следствия, к организации ботофермы причастны несколько местных жителей. Технологическое оборудование они установили по адресу проживания. Для маскировки аккаунтов злоумышленники использовали специальные телекоммуникационные устройства.

Отмечается, что оплату от своих кураторов они получали через запрещенные российские платежные системы.

Во время обысков по адресам пребывания организаторов противоправной деятельности в Херсонской области правоохранители обнаружили: более 3 тысяч сим-карт, компьютерную технику с доказательствами незаконных действий.

Отмечается, что в рамках уголовного производства проводятся соответствующие судебные экспертизы, продолжаются допросы лиц и другие следственные действия, направленные на привлечение к уголовной ответственности всех лиц, причастных к совершению уголовного правонарушения.

Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления и избрания судом мер пресечения.

Украинская правда

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Темы: СБУОфис генпрокурора
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