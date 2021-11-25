У КМДА змушені нараховувати боржникам відсотки: не платять здебільшого власники житла в центрі

"Київтеплоенерго" пояснює, що змушене застосовувати 3% річних та інфляційні втрати до боржників, які тривалий час накопичують борг та відмовляються реструктуризувати його.

Джерело: офіційний портал столичної влади

Дослівно: "У столиці переважна більшість споживачів комунальних послуг здійснюють вчасну та повноцінну оплату послуг централізованого опалення та гарячого водопостачання. Однак існує категорія громадян, які свідомо накопичують заборгованість та не здійснюють її рекструктуризацію, порушуючи чинне законодавство.

При цьому значна кількість таких боржників є власниками житла в центрі міста й площею 100 кв. м і більше. Саме до таких споживачів, які мають тривалий термін заборгованості, з літа поточного року комунальне підприємство "Київтеплоенерго" змушене застосовувати санкції – нарахування 3% річних та інфляційних втрат.

Це, насамперед, один з антикризових заходів, що допомогли підприємству накопичити кошти для стабільного проходження опалювального сезону в умовах газової кризи".

Деталі: Столична влада наголошує, що такі механізми застосовуються згідно з нормами чинного законодавства.

При цьому підприємство спочатку інформує громадян про існуючі способи врегулювання питання заборгованості, зокрема, про механізм розстрочки боргу.

Споживачі, які повністю сплачують заборгованість за послуги з ЦО та ГВП, в наступному розрахунковому періоді вже не отримають нарахувань 3% річних та інфляційних втрат, вказують у КМДА.

Також, враховуючи можливі фінансові навантаження на громадян, існує дієвий спосіб врегулювання питання заборгованості шляхом укладення угоди з реструктуризації заборгованості на певний термін, який узгоджується на етапі формування зазначеної угоди.

Зауважується, що після підписання угоди реструктуризації боргу, нарахування 3% річних та інфляційних втрат скасовуються.

Статистика свідчить про високий рівень укладених угод реструктуризації боргу в липні 2021, у порівнянні з попередніми періодами, тобто за один календарний місяць врегульовано питання заборгованості з 303-ма боржниками, а за період з травня 2020 до травня 2021, протягом 12 місяців, – удвічі менше, а саме: з 158-ма боржниками.

Дослівно: "Враховуючи газову кризу, такий підхід роботи з боржниками є виправданим, оскільки забезпечив акумулювання коштів для опалювального сезону та дозволив не допустити ризику збільшення тарифів на фоні тенденції масової та системної несплати за послуги".