В КГГА вынуждены начислять должникам проценты: в основном не платят владельцы жилья в центре

"Киевтеплоэнерго" объясняет, что вынуждено применять 3% годовых и инфляционные потери к должникам, длительно накапливающим долг и отказывающимся реструктуризировать его.

Источник: официальный портал столичных властей

Дословно: "В столице большинство потребителей коммунальных услуг осуществляют своевременную и полноценную оплату услуг централизованного отопления и горячего водоснабжения. Однако существует категория граждан, которые сознательно накапливают задолженность и не осуществляют ее рекструктуризацию, нарушая действующее законодательство.

При этом значительное количество таких должников являются собственниками жилья в центре города и площадью 100 кв. м и больше. Именно к таким потребителям, имеющим длительный срок задолженности, с лета этого года коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" вынуждено применять санкции - начисление 3% годовых и инфляционных потерь.

Это, прежде всего, одна из антикризисных мер, которая помогла предприятию накопить средства для стабильного прохождения отопительного сезона в условиях газового кризиса".

Детали: Столичные власти подчеркивают, что такие механизмы применяются в соответствии с нормами действующего законодательства.

При этом предприятие сначала информирует граждан о существующих способах урегулирования вопроса задолженности, в частности, о механизме рассрочки долга.

Потребители, полностью уплачивающие задолженность за услуги по ГО и ГВС, в следующем расчетном периоде уже не получат начислений 3% годовых и инфляционных потерь, указывают в КГГА.

Также, учитывая возможные финансовые нагрузки на граждан, существует действенный способ урегулирования вопроса задолженности путем заключения соглашения по реструктуризации задолженности на определенный срок, согласующийся на этапе формирования указанного соглашения.

Примечательно, что после подписания соглашения реструктуризации долга, начисления 3% годовых и инфляционных потерь отменяются.

Статистика свидетельствует о высоком уровне заключенных сделок реструктуризации долга в июле 2021, по сравнению с предыдущими периодами, то есть за один календарный месяц урегулирован вопрос задолженности с 303 должниками, а за период с мая 2020 по май 2021, в течение 12 месяцев, - вдвое меньше , а именно: со 158 должниками.

Дословно: "Учитывая газовый кризис, такой подход работы с должниками оправдан, поскольку обеспечил аккумулирование средств для отопительного сезона и позволил не допустить риска увеличения тарифов на фоне тенденции массовой и системной неуплаты за услуги".