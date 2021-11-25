В ЄС запропонували змінити правила подорожей: сертифікат на 9 місяців і додаткова доза

Європейська комісія виступила із рекомендацією змінити термін дії сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 для поїздок в країни Європейського союзу.

Про це оголосив єврокомісар Дідьє Рейндерс на брифінгу у Брюсселі, пише "Європейська правда".

Єврокомісія рекомендує 9-місячний термін дії сертифікату. Термін відраховується від отримання другої дози. Після цього терміну необхідна буде додаткова (бустерна) доза вакцини.

Рейндерс пояснив, що запропонований термін розраховувався відповідно до рекомендацій вчених, які вважають, що курс вакцинації захищає 6 місяців, після чого захист слабшає, і ще 3 місяці надається, щоб люди мали час зробити бустерну дозу.

Як довго діятиме сертифікат після бустеру, у Єврокомісії поки не визначилися.

"Враховуючи, що додаткова доза може надавати довший захист, ніш перший курс вакцинації, Комісія буде пильно слідкувати за новими науковими даними щодо цього. І на їх основі Комісія може пізніше виступити із певними пропозиціями щодо терміну дії", - сказав Рейндерс.

За його словами, власники сертифікатів ЄС в принципі не повинні бути об’єктами обмежень, незалежно від того, куди вони прямують в ЄС. Ті, хто не має сертифікатів, також повинні мати змогу мандрувати, але від них можуть вимагати пройти тест до чи після приїзду.

"Водночас, ми пропонуємо зберегти винятки з обмежень для певних груп, таких як водії вантажівок, діти або жителі транскордонних регіонів", - сказав єврокомісар.

Нові правила, у разі їх затвердження, дозволять подорожувати до ЄС дітям до 6 років без будь-яких обмежень.

Дітям від 6 до 12 років також пропонується дозволяти подорожі без обмежень, якщо тільки вони не прибувають з країн, віднесених до темно-червоної зони на мапі ЄС. Тоді вони повинні мати сертифікат або негативний тест.

До дітей старше 12 років будуть застосуватися ті ж правила, що і до дорослих.

Також пропонується змінити критерії, які використовуються для кольорової мапи країн, на якій вказується рівень поширення коронавірусу. Ключовими будуть три критерії: рівень нових випадків, рівень вакцинації і рівень тестування.

"Єврокомісія запропонує продовжити дію правил щодо європейського COVID-сертифікату після наступного літа, щоб ми могли продовжити використання його у боротьбі з пандемією. Ми пропонуємо скоординований підхід країн ЄС до використання сертифікатів для подорожей", - сказав Рейндерс.

За його словами, Єврокомісія хоче, щоб правила почали діяти 10 січня 2022 року, для цього їх має затвердити Рада ЄС.

Коментуючи той факт, що у країнах ЄС наразі різний підхід до бустерної дози, наприклад, деякі пропонують їх лише для осіб старше 65 років, Рейндерс сказав, що Єврокомісія працює над уніфікацією правил.

"Ми прагнемо, щоб більше і більше людей змогли отримати додаткову дозу після шести місяців", - додав він.

Нагадаємо, Австрія першою з європейських країн з грудня скоротить термін дії сертифікатів про вакцинацію іноземців до 270 днів.

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