В ЕС предложили изменить правила поездок: сертификат на 9 месяцев и дополнительная доза

Европейская комиссия выступила с рекомендацией по изменению срока действия сертификатов о вакцинации от COVID-19 для поездок в страны Европейского союза.

Об этом объявил еврокомиссар Дидье Рейндерс на брифинге в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

Еврокомиссия рекомендует 9-месячный срок действия сертификата. Срок будет рассчитывается от получения второй дозы. После этого срока необходима дополнительная (бустерная) доза вакцины.

Рейндерс пояснил, что предложенный срок рассчитывался в соответствии с рекомендациями ученых, которые считают, что курс вакцинации защищает в течении 6 месяцев, после чего защита ослабевает, и еще 3 месяца предоставляется, чтобы у людей было время сделать бустерную дозу.

Как долго будет действовать сертификат после "бустера", в Еврокомиссии пока не определились.

"Учитывая, что дополнительная доза может предоставлять более длинную защиту, чем первый курс вакцинации, Комиссия будет пристально следить за новыми научными данными по этому поводу. И на их основе Комиссия может позже выступить с определенными предложениями по сроку действия", - сказал Рейндерс.

По его словам, владельцы сертификатов ЕС в принципе не должны быть объектами ограничений, независимо от того, куда они направляются в ЕС. Те, у кого нет сертификатов, также должны иметь возможность путешествовать, но от них могут потребовать пройти тест до или после приезда.

"В то же время, мы предлагаем сохранить исключения из ограничений для определенных групп, таких как водители грузовиков, дети или жители трансграничных регионов", - сказал еврокомиссар.

Новые правила, в случае их утверждения, позволят путешествовать в ЕС детям до 6 лет без каких-либо ограничений.

Детям от 6 до 12 лет предлагается разрешать путешествия без ограничений, если только они не прибывают из стран, отнесенных к темно-красной зоне на карте ЕС. Тогда они должны иметь сертификат или отрицательный тест.

К детям старше 12 лет будут применяться те же правила, что и ко взрослым.

Также предлагается изменить критерии, используемые для цветной карты стран, указывающей уровень распространения коронавируса. Ключевыми будут три критерия: уровень новых случаев, уровень вакцинации и уровень тестирования.

"Еврокомиссия предложит продолжить действие правил европейского COVID-сертификата после следующего лета, чтобы мы могли продолжить использование его в борьбе с пандемией. Мы предлагаем скоординированный подход стран ЕС к использованию сертификатов для путешествий", - сказал Рейндерс.

По его словам, Еврокомиссия хочет, чтобы правила начали действовать 10 января 2022 года, для этого их должен утвердить Совет ЕС.

Напомним, Австрия первой из европейских стран с декабря сократит срок действия сертификатов о вакцинации иностранцев до 270 дней.

Знать больше:"Весна придет - колоть будем". Почему ЕС может добавить ограничения для путешествий из Украины.

Правила въезда в ЕС с ноября-2021. Что изменила красная зона?