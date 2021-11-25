У Росії заявили, що Київ наступає на Донбасі, МЗС каже – це брехня
Представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Збройні сили України ведуть наступальні дії у деяких районах Донбасу, у МЗС України ці слова спростовують.
Джерело: РИА Новости з посиланням на Захарову, прессекретар МЗС України Олег Ніколенко у коментарі "Українській правді"
Пряма мова Захарової: "Гарячі голови київського режиму, відчуваючи, мабуть, повну безкарність, виступають за силове розв'язання внутрішньоукраїнської кризи. Нагнітається ситуація в зоні конфлікту".
Деталі: За словами Захарової, про наступальні дії ЗСУ у районі Гранітного та Старомар'ївки нібито свідчать звіти Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
У МЗС України заявили, що заява Захарової – брехня.
Пряма мова Ніколенка: "Російська Федерація взялася із новим завзяттям дискредитувати роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Заяви про нібито наявність в її звітах тверджень про наступальні дії Збройних Сил України не відповідають дійсності.
Такі інсинуації мають одну мету: надати інформаційне прикриття російським військам на тлі загострення ними безпекової ситуації на Донбасі та вздовж українського кордону".
Деталі: Ніколенко нагадав, що звіти СММ ОБСЄ говорять про системні обмеження свободи пересування на тимчасово окупованих територіях, блокування засобів зв’язку і спостереження, загрози особистій безпеці міжнародних спостерігачів зі сторони збройних формувань РФ.
Він додав, що ситуація набула таких безпрецедентних масштабів, що глава СММ ОБСЄ на початку листопада офіційно закликав розблокувати роботу місії в непідконтрольних українському урядові районах. Але Росія цей заклик, як і інші подібні заклики міжнародної спільноти, проігнорувала.
Ніколенко підсумував, що наразі міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і весь МЗС максимально консолідують підтримку міжнародних партнерів, щоб зміцнити безпеку нашої держави та її громадян і стримувати Росію від подальших агресивних дій.