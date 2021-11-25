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У Росії заявили, що Київ наступає на Донбасі, МЗС каже – це брехня

Четвер, 25 листопада 2021, 14:20
У Росії заявили, що Київ наступає на Донбасі, МЗС каже – це брехня
СММ ОБСЄ на Донбасі. Фото СММ ОБСЄ

Представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Збройні сили України ведуть наступальні дії у деяких районах Донбасу, у МЗС України ці слова спростовують.

Джерело: РИА Новости з посиланням на Захарову, прессекретар МЗС України Олег Ніколенко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Захарової: "Гарячі голови київського режиму, відчуваючи, мабуть, повну безкарність, виступають за силове розв'язання внутрішньоукраїнської кризи. Нагнітається ситуація в зоні конфлікту".

Деталі: За словами Захарової, про наступальні дії ЗСУ у районі Гранітного та Старомар'ївки нібито свідчать звіти Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

У МЗС України заявили, що заява Захарової – брехня.

Пряма мова Ніколенка: "Російська Федерація взялася із новим завзяттям дискредитувати роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Заяви про нібито наявність в її звітах тверджень про наступальні дії Збройних Сил України не відповідають дійсності.

Такі інсинуації мають одну мету: надати інформаційне прикриття російським військам на тлі загострення ними безпекової ситуації на Донбасі та вздовж українського кордону".

Деталі: Ніколенко нагадав, що звіти СММ ОБСЄ говорять про системні обмеження свободи пересування на тимчасово окупованих територіях, блокування засобів зв’язку і спостереження, загрози особистій безпеці міжнародних спостерігачів зі сторони збройних формувань РФ.

Він додав, що ситуація набула таких безпрецедентних масштабів, що глава СММ ОБСЄ на початку листопада офіційно закликав розблокувати роботу місії в непідконтрольних українському урядові районах. Але Росія цей заклик, як і інші подібні заклики міжнародної спільноти, проігнорувала.

Ніколенко підсумував, що наразі міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і весь МЗС максимально консолідують підтримку міжнародних партнерів, щоб зміцнити безпеку нашої держави та її громадян і стримувати Росію від подальших агресивних дій.

Українська правда

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Теми: РосіяДонбасМЗС
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