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В России заявили, что Киев наступает на Донбассе, МЗС говорит – это ложь

Четверг, 25 ноября 2021, 15:20
СММ ОБСЕ на Донбассе. Фото СММ ОБСЕ

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины ведут наступательные действия в некоторых районах Донбасса, в МЗС Украины эти слова опровергают.

Источник: РИА Новости со ссылкой на Захарову, пресс-секретарь МЗС Украины Олег Николенко в комментарии "Украинской правде" 

Прямая речь Захаровой: "Горячие головы киевского режима, ощущая, видимо, полную безнаказанность, выступают за силовое решение внутриукраинского кризиса. Нагнетается обстановка в зоне конфликта. Продолжает поступать информация об использовании запрещенных Минским комплексом мер вооружений, которые поставляются на Украину странами НАТО".

Детали: По словам Захаровой, о наступательных действиях ВСУ в районе Гранитного и Старомарьевки якобы свидетельствуют отчеты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В МИД Украины заявили, что заявление Захаровой – ложь.

Прямая речь Николенко: "Российская Федерация взялась с новым рвением дискредитировать работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Заявления о якобы наличии в ее отчетах утверждений о наступательных действиях Вооруженных сил Украины не соответствуют действительности.

Такие инсинуации имеют одну цель: предоставить информационное прикрытие российским войскам на фоне обострения ими безопасностной ситуации на Донбассе и вдоль украинской границы".

Детали: Николенко напомнил, что отчеты СММ ОБСЕ говорят о системных ограничениях свободы передвижения на временно оккупированных территориях, блокировании средств связи и наблюдения, угрозах личной безопасности международных наблюдателей со стороны вооруженных формирований РФ.

Он добавил, что ситуация приобрела такие беспрецедентные масштабы, что глава СММ ОБСЕ в начале ноября официально призвал разблокировать работу миссии в неподконтрольных украинскому правительству районах. Но Россия этот призыв, как и другие подобные призывы международного сообщества, проигнорировала.

Николенко подытожил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и весь МИД максимально консолидируют поддержку международных партнеров, чтобы укрепить безопасность нашего государства и его граждан и сдерживать Россию от дальнейших агрессивных действий.

Украинская правда
Темы: РосcияДонбассМИД
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