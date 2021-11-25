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12% українців готові продати свій голос на виборах за менш ніж 500 гривень – опитування

Четвер, 25 листопада 2021, 15:26
ФОТО: ЕЛЬДАР САРАХМАН, УП

За результатами дослідження, більше 50% українців готові продати свій голос на виборах за первних обставин, при цьому для 12% респондентів вистачило б винагороди у менш ніж 500 грн. 

Джерело: результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва імені Ілька Кучеріва спільно з КМІС з 22 жовтня по 12 листопада 2021 року

Дослівно: "Ті, хто вважає сам продаж голосу реалістичним, називають порівняно невеликі суми, які можуть мотивувати людей продати свій голос. 12% респондентів назвали суму менше 500 грн, ще 6% – від 500 до 1000 грн.

Лише 3,4% респонденти сказали про суми від 1000 до 2000 грн, а 1,3% –про суми від 2000 до 5000 грн. Ще 3,5% сказали, що така сума повинна бути більше 5000 грн".

Деталі: При цьому 64,5% респондентів заявили, що не готові "продати" свій голос за жодних обставин.

 

Серед тих, хто готовий "продати" свій голос, найпопулярнішою опцією є варіант проголосувати за того кандидата/партію, які і так подобаються, але водночас і отримати за це гроші – 25%.

Ще 18% кажуть, що все залежить від конкретних обставин, а 13% готові продати голос, коли будуть впевнені, що це не призведе до проблем чи негативних наслідків для них особисто.

Ще 8,5% погодяться у випадках, коли у них попросять про це люди, яким вони довіряють, а 6,3% – якщо їм запропонують справедливий розмір винагороди.

 

Дослідження провів фонд "Демініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з КМІС з 22 жовтня по 12 листопада 2021 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів.

Опитування відбулося на замовлення Громадянської мережі ОПОРА.

Було опитано 2003 респондентів віком від 18 років. Польовий етап тривав з 02 до 11 листопада 2021 року

Опитування проводилося у всіх областях України, окрім територій, які тимчасово не контролюються владою України, – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Похибка вибірки не перевищує: 2.4% для показників близьких до 50%, 2.1% — для показників близьких до 25%, 1.5% — для показників близьких до 10%.

Українська правда
Теми: опитуваннясоціологіявибори


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