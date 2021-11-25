Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

12% украинцев готовы продать свой голос на выборах менее чем за 500 гривен – опрос

Четверг, 25 ноября 2021, 14:26
12% украинцев готовы продать свой голос на выборах менее чем за 500 гривен – опрос
ФОТО: ЭЛЬДАР САРАХМАН, УП

По результатам исследования, более 50% украинцев готовы продать свой голос на выборах при первоначальных обстоятельствах, при этом для 12% респондентов хватило бы вознаграждения менее чем в 500 грн. 

Источник: результаты опроса фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с КМИС с 22 октября по 12 ноября 2021 года

Дословно: "Те, кто считает саму продажу голоса реалистичной, называют сравнительно небольшие суммы, которые могут мотивировать людей продать свой голос, 12% респондентов назвали сумму менее 500 грн, еще 6% - от 500 до 1000 грн.

Только 3,4% респонденты сказали о суммах от 1000 до 2000 грн, а 1,3% – о суммах от 2000 до 5000 грн. Еще 3,5% сказали, что такая сумма должна быть больше 5000 грн".

Детали: При этом 64,5% респондентов заявили, что не готовы "продать" свой голос ни при каких обстоятельствах.

 

Среди тех, кто готов "продать" свой голос, самая популярная опция - вариант проголосовать за того кандидата/партию, которые и так нравятся, но одновременно и получить за это деньги - 25%.

Еще 18% говорят, что все зависит от конкретных обстоятельств, а 13% готовы продать голос, когда будут уверены, что это не приведет к проблемам или негативным последствиям для них лично.

Еще 8,5% согласятся в случаях, когда у них попросят об этом люди, которым они доверяют, а 6,3% – если им будет предложен справедливый размер вознаграждения.

 

Исследование провел фонд "Деминициативы" имени Илька Кучерива совместно с КМИС с 22 октября по 12 ноября 2021 методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов.

Опрос состоялся по заказу Гражданской сети ОПОРА.

Были опрошены 2003 респондента в возрасте от 18 лет. Полевой этап длился с 2 по 11 ноября 2021 года.

Опрос проводился во всех областях Украины, кроме территорий, временно не контролируемых властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Погрешность выборки не превышает: 2.4% для показателей близких к 50%, 2.1% – для показателей близких к 25%, 1.5% – для показателей близких к 10%.

Украинская правда
Темы: опроссоциологиявиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
опрос
После мятежа Пригожин потерял поддержку россиян, а до того мог тягаться с Путиным – СМИ
В мире рекордно упало доверие к Путину и России – опрос
Украинцы за рубежом видят войну более длительной, чем украинцы дома – "Рейтинг"
Последние новости
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
Все новости...
Реклама: