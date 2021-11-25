12% украинцев готовы продать свой голос на выборах менее чем за 500 гривен – опрос

По результатам исследования, более 50% украинцев готовы продать свой голос на выборах при первоначальных обстоятельствах, при этом для 12% респондентов хватило бы вознаграждения менее чем в 500 грн.

Источник: результаты опроса фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с КМИС с 22 октября по 12 ноября 2021 года

Дословно: "Те, кто считает саму продажу голоса реалистичной, называют сравнительно небольшие суммы, которые могут мотивировать людей продать свой голос, 12% респондентов назвали сумму менее 500 грн, еще 6% - от 500 до 1000 грн.

Только 3,4% респонденты сказали о суммах от 1000 до 2000 грн, а 1,3% – о суммах от 2000 до 5000 грн. Еще 3,5% сказали, что такая сумма должна быть больше 5000 грн".

Детали: При этом 64,5% респондентов заявили, что не готовы "продать" свой голос ни при каких обстоятельствах.

Среди тех, кто готов "продать" свой голос, самая популярная опция - вариант проголосовать за того кандидата/партию, которые и так нравятся, но одновременно и получить за это деньги - 25%.

Еще 18% говорят, что все зависит от конкретных обстоятельств, а 13% готовы продать голос, когда будут уверены, что это не приведет к проблемам или негативным последствиям для них лично.

Еще 8,5% согласятся в случаях, когда у них попросят об этом люди, которым они доверяют, а 6,3% – если им будет предложен справедливый размер вознаграждения.

Исследование провел фонд "Деминициативы" имени Илька Кучерива совместно с КМИС с 22 октября по 12 ноября 2021 методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов.

Опрос состоялся по заказу Гражданской сети ОПОРА.

Были опрошены 2003 респондента в возрасте от 18 лет. Полевой этап длился с 2 по 11 ноября 2021 года.

Опрос проводился во всех областях Украины, кроме территорий, временно не контролируемых властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Погрешность выборки не превышает: 2.4% для показателей близких к 50%, 2.1% – для показателей близких к 25%, 1.5% – для показателей близких к 10%.