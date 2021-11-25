Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві викрили шахраїв, які гендлювали фейковими посвідченнями ОБСЄ за 1500 євро

Четвер, 25 листопада 2021, 14:30
У Києві викрили шахраїв, які гендлювали фейковими посвідченнями ОБСЄ за 1500 євро
фото прокуратури

У Києві викрили шахрайську схему видачі фейкових посвідчень ОБСЄ за 1500 євро.

Джерело: Київська міська прокуратура, столична поліція

Деталі: Правоохоронці повідомили про підозру в шахрайських діях 46-річній жінці, яка за грошову винагороду видавала громадянам посвідчення неіснуючої міжнародної організації, замаскованої під ОБСЄ.

 

У ході досудового розслідування встановлено, що на території Києва діє злочинна група, учасники якої причетні до виготовлення та продажу посвідчень членів так званої "Міжнародної Дипломатичної Місії ОБСЄ" (International Diplomatic Mission), яку зловмисники видавали за справжню міжнародну організацію.

Так, для реалізації злочинного плану учасники групи зареєстрували на території Києва громадські організації, які мають схожі назви з офіційним представництвом ОБСЄ в Україні, та створили вебсайт із назвою, схожою на офіційний веб-сайт зазначеної установи.

За наявними даними, за грошову винагороду у розмірі 1500 євро учасники групи "зараховували" громадян України та нерезидентів (вихідців з країн Близького Сходу) до списку членів "дипломатичної місії ОБСЄ", а фактично у зазначені громадські організації.

Після цього зловмисники виготовляли та видавали їм посвідчення, схожі на оригінальні, що начебто надають можливість перетину кордону по зеленому коридору без карантинних обмежень, отримання через рік після вступу в організацію дипломатичних паспортів, соціальної допомоги та безкоштовного лікування за кордоном, а також інші привілеї.

За попередніми даними, "послугами" зловмисників скористалися сотні громадян. Водночас, членство у вищезазначеній громадській організації не надавало їм жодних привілеїв.

Пряма мова Максимець: "Необізнаному громадянину майже неможливо було відрізнити фейковий сайт від справжнього. Вони публікували там "новини" своєї "місіії", фотограії, інформацію про плани та реалізовані "проєкти". Але жодного стосунку до справжньої міжнародної організації зловмисники не мали, і тим "клієнтам", які  викрили їх аферу, гроші не повертали".

Деталі: 24 листопада силовики провели ряд обшуків, у ході яких вилучили десятки підроблених посвідчень з логотипом ОБСЄ, печатки та бланки фейкової організації, а також посвідчення співробітників поліції та інших представників органів влади з явними ознаками підроблення.

 

За результатами слідчих дій затримано одну з учасниць злочинної групи, якій повідомлено про підозру за двома епізодами шахрайських дій та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Київпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Київ
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав
Вибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації
Останні новини
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
Усі новини...
Реклама: