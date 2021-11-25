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У Києві викрили шахраїв, які гендлювали фейковими посвідченнями ОБСЄ за 1500 євро

Четвер, 25 листопада 2021, 15:30
фото прокуратури

У Києві викрили шахрайську схему видачі фейкових посвідчень ОБСЄ за 1500 євро.

Джерело: Київська міська прокуратура, столична поліція

Деталі: Правоохоронці повідомили про підозру в шахрайських діях 46-річній жінці, яка за грошову винагороду видавала громадянам посвідчення неіснуючої міжнародної організації, замаскованої під ОБСЄ.

 

У ході досудового розслідування встановлено, що на території Києва діє злочинна група, учасники якої причетні до виготовлення та продажу посвідчень членів так званої "Міжнародної Дипломатичної Місії ОБСЄ" (International Diplomatic Mission), яку зловмисники видавали за справжню міжнародну організацію.

Так, для реалізації злочинного плану учасники групи зареєстрували на території Києва громадські організації, які мають схожі назви з офіційним представництвом ОБСЄ в Україні, та створили вебсайт із назвою, схожою на офіційний веб-сайт зазначеної установи.

За наявними даними, за грошову винагороду у розмірі 1500 євро учасники групи "зараховували" громадян України та нерезидентів (вихідців з країн Близького Сходу) до списку членів "дипломатичної місії ОБСЄ", а фактично у зазначені громадські організації.

Після цього зловмисники виготовляли та видавали їм посвідчення, схожі на оригінальні, що начебто надають можливість перетину кордону по зеленому коридору без карантинних обмежень, отримання через рік після вступу в організацію дипломатичних паспортів, соціальної допомоги та безкоштовного лікування за кордоном, а також інші привілеї.

За попередніми даними, "послугами" зловмисників скористалися сотні громадян. Водночас, членство у вищезазначеній громадській організації не надавало їм жодних привілеїв.

Пряма мова Максимець: "Необізнаному громадянину майже неможливо було відрізнити фейковий сайт від справжнього. Вони публікували там "новини" своєї "місіії", фотограії, інформацію про плани та реалізовані "проєкти". Але жодного стосунку до справжньої міжнародної організації зловмисники не мали, і тим "клієнтам", які  викрили їх аферу, гроші не повертали".

Деталі: 24 листопада силовики провели ряд обшуків, у ході яких вилучили десятки підроблених посвідчень з логотипом ОБСЄ, печатки та бланки фейкової організації, а також посвідчення співробітників поліції та інших представників органів влади з явними ознаками підроблення.

 

За результатами слідчих дій затримано одну з учасниць злочинної групи, якій повідомлено про підозру за двома епізодами шахрайських дій та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Українська правда
Теми: Київпрокуратура


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