В Киеве мошенники торговали фейковыми удостоверениями ОБСЕ по 1500 евро

В Киеве разоблачили мошенническую схему выдачи фейковых удостоверений ОБСЕ за 1500 евро.

Источник: Киевская городская прокуратура, столичная полиция

Детали: Правоохранители сообщили о подозрении в мошеннических действиях 46-летней женщине, которая за денежное вознаграждение выдавала гражданам удостоверение несуществующей международной организации, замаскированной под ОБСЕ.

В ходе досудебного расследования установлено, что на территории Киева действует преступная группа, участники которой причастны к изготовлению и продаже удостоверений членов так называемой Международной Дипломатической Миссии ОБСЕ (International Diplomatic Mission), которую злоумышленники выдавали за настоящую международную организацию.

Так, для реализации преступного плана участники группы зарегистрировали на территории Киева общественные организации, которые имеют схожие названия с официальным представительством ОБСЕ в Украине, и создали веб-сайт с названием, похожим на официальный сайт указанного учреждения.

По имеющимся данным, за денежное вознаграждение в размере 1500 евро участники группы "зачисляли" граждан Украины и нерезидентов (выходцев из стран Ближнего Востока) в список членов "дипломатической миссии ОБСЕ", а фактически в указанные общественные организации.

После этого злоумышленники изготовляли и выдавали им удостоверения, похожие на оригинальные, якобы предоставляющие возможность пересечения границы по зеленому коридору без карантинных ограничений, получение через год после вступления в организацию дипломатических паспортов, социальной помощи и бесплатного лечения за границей, а также другие привилегии.

По предварительным данным, "услугами" злоумышленников воспользовались сотни граждан. В то же время членство в вышеупомянутой общественной организации не предоставляло им никаких привилегий.

Прямая речь Максимец: "Неосведомленному гражданину почти невозможно было отличить фейковый сайт от настоящего. Они публиковали там "новости" своей "миссии", фотограии, информацию о планах и реализуемых "проектах". Но никакого отношения к настоящей международной организации злоумышленники не имели, и "клиентам", разоблачившим их аферу, деньги не возвращали".

Детали: 24 ноября силовики провели ряд обысков, в ходе которых изъяли десятки поддельных удостоверений с логотипом ОБСЕ, печати и бланки фейковой организации, а также удостоверения сотрудников полиции и других представителей органов власти с явными признаками подлога.

По результатам следственных действий задержана одна из участниц преступной группы, которой сообщено о подозрении по двум эпизодам мошеннических действий и решается вопрос об избрании меры пресечения.