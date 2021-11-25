"Слуги" хочуть спростити звільнення мовного омбудсмена

Депутати "Слуги народу" зареєстрували законопроєкт, яким пропонують спростити звільнення Уповноваженого із захисту державної мови – інституцію, яка контролює виконанням закону про мову.

Джерело: законопроєкт №6336, текст закону та пояснювальна записка

Деталі: Згідно з текстом закону, мовного омбудсмена пропонують звільняти ще за двома критеріями:

визнання Кабміном діяльності омбудсмена незадовільною за результатами розгляду щорічного звіту;

"в інших випадках" за поданням прем’єра.

Законодавці впевнені, що це "усуне прогалину в законодавстві, яка полягає у відсутності політичної відповідальності за невиконання або недобросовісне виконання своїх обов’язків омбудсменом".

Серед ініціаторів законопроєкту є низка одіозних "слуг" – Максим Бужанський, Данило Гетманцев, Андрій Клочко, Галина Третьякова. Євгеній Брагар, Юлія Гришина та інші. Усього – 39 ініціаторів.

Цей законопроєкт розглядатиме Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, головою якого є один з ініціаторів – Клочко.

Зараз уповноваженого призначає та звільняє Кабмін.

Зараз у законі є лише 9 причин, згідно з якими можна звільняти мовного омбудсмена – подання ним заяви, за станом здоров’я, порушення вимог несумісності, притягнення до відповідальності за порушення закону, підтримка багатомовності всупереч Конституції, обвинувальний вирок, припинення його громадянства, визнання його безвісти зниклим або у випадку його смерті.

Цей перелік виключний і жодних інших причин звільнення наразі немає. "Слуги" пропонують його звільняти просто за поданням прем’єра або визнавши його роботу "незадовільною".

"Українська правда" звернулася за коментарем до мовного омбудсмена Тараса Кременя та чекає від нього відповіді.

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