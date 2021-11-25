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"Слуги" хотят упростить увольнение языкового омбудсмена

Четверг, 25 ноября 2021, 15:59
тарас кремень, действующий языковой омбудсмен, фото НАЗАРИЙ МАЗИЛЮК, УП

Депутаты "Слуги народа" зарегистрировали законопроект, которым предлагают упростить увольнение Уполномоченного по защите государственного языка – институт, контролирующий исполнение закона о языке.

Источник: законопроект №6336, текст закона и пояснительная записка

Детали: Согласно тексту закона, языкового омбудсмена предлагают увольнять еще по двум критериям:

  • признание Кабмином деятельности омбудсмена неудовлетворительной по результатам рассмотрения ежегодного отчета;
  • "в других случаях" по представлению премьера.

Законодатели уверены, что эти причины "устранят пробел в законодательстве, заключающийся в отсутствии политической ответственности за неисполнение или недобросовестное исполнение своих обязанностей омбудсменом".

Инициаторами законопроекта являются ряд одиозных "слуг" – Максим Бужанский, Даниил Гетманцев, Андрей Клочко, Галина Третьякова. Евгений Брагар, Юлия Гришина и другие. Всего – 39 инициаторов.

Сейчас уполномоченный назначается и увольняется Кабмином.

Сейчас в законе есть только 9 причин, по которым можно увольнять языкового омбудсмена – подача им заявления, по состоянию здоровья, нарушение требований несовместимости, привлечение к ответственности за нарушение закона, поддержка многоязычия вопреки Конституции, обвинительный приговор, прекращение его гражданства, признание его без вести пропавшим или в случае его смерти.

Этот перечень исключителен и никаких других причин увольнения пока нет. "Слуги" предлагают его увольнять просто по представлению премьера или признав его работу "неудовлетворительной".

"Украинская правда" обратилась за комментарием к языковому омбудсмену Тарасу Кременю и ждет от него ответа.

Читайте также: "Где написано, что я должна?". Как языковой уполномоченный "под прикрытием" проверял действенность языкового закона в Киеве

Роман Петренко, УП
Темы: Слуга народаомбудсмен
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