ЄС не пускатиме невакцинованих туристів із третіх країн з 1 березня

Громадяни третіх країн з 1 березня не зможуть приїхати в Європейський Союз з туристичною метою, якщо вони не вакциновані від коронавірусу або не мають підтвердження одужання.

Про це заявила єврокомісар з внутрішніх справ Ілва Йоганссон на брифінгу у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Сьогодні, якщо люди приїжджають з країни, яка у списку (безпечних країн, - ред.), то можуть подорожувати без вакцинації. З 1 березня вони мають бути вакциновані. Ви маєте бути вакцинованим, щоб потрапити в ЄС з третьої країни, або ви маєте надати підтвердження одужання, або якщо ви дитина", - сказала Йоганссон.

Раніше Єврокомісія запропонувала рекомендації, згідно з якими вакцинованим мандрівникам з будь-яких третіх країн буде дозволятися в'їзд в країни Європейського Союзу.

Брюссель планує відмовитися від поділу на "зелені" і "червоні" країни і перейде до індивідуального підходу.

Єврокомісія також виступила з рекомендацією змінити термін дії сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 для поїздок в країни Євросоюзу.

Детальніше про нові правила читайте у статті - "Весна прийде – колоти будемо". Чому ЄС може додати обмежень для подорожей з України.

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