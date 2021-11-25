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ЕС не будет пускать невакцинированных туристов из третьих стран с 1 марта

Четверг, 25 ноября 2021, 16:08

Граждане третьих стран с 1 марта не смогут приехать в Европейский Союз в туристических целях, если они не вакцинированы от коронавируса или не имеют подтверждения выздоровления.

Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на брифинге в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"Сегодня, если люди приезжают из страны, которая в списке (безопасных стран. - Ред.), то они могут путешествовать без вакцинации. С 1 марта они должны быть вакцинированы. Вы должны быть вакцинированы, чтобы попасть в ЕС из третьей страны, или вы должны предоставить подтверждение выздоровления, или если вы ребенок", - сказала Йоханссон.

Ранее Еврокомиссия предложила рекомендации, согласно которым вакцинированным путешественникам из любых третьих стран будет разрешаться въезд в страны Европейского Союза.

Брюссель планирует отказаться от разделения на "зеленые" и "красные" страны и перейдет к индивидуальному подходу.

Еврокомиссия также выступила с рекомендацией изменить срок действия сертификатов о вакцинации от COVID-19 для поездок в страны Евросоюза.

Подробнее о новых правилах читайте в статье "Весна придет - колоть будем". Почему ЕС может добавить ограничения для путешествий из Украины

Смотрите также объяснения на нашем Youtube-канале: Правила въезда в ЕС с ноября-2021. Что изменила красная зона?

Темы: ЕС
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