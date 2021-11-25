ДБР викрили роздачу земель Академії наук вартістю понад 870 млн гривень

У Державному бюро розслідувань викрили схему незаконної роздачі земель Національної академії аграрних наук на Одещині у власність чиновників Держгеокадастру.

Джерело: повідомлення на сайті ДБР

Дослівно: "Слідчі ДБР розслідують факт незаконного відчуження 1,5 тисячі гектарів цінних земель Національної академії аграрних наук України посадовими особами Головного управління Держгеокадастру в Одеській області.

У 2016-2017 роках колишній керівник Держгеокадастру в Одеській області незаконно видав накази про передачу землі НААН України 39 фізичним та 2 юридичним особам.

У 2020 році оборудка із землею НААН України повторилась, але за участі іншого керівника ГУ Держгеокадастру в Одеській області. Цього разу було незаконно відчужено 72 га цінних земель".

Деталі: У 2016 році відчужили приблизно 1,4 тис га землі, які належать до особливо цінних. У повідомленні наполягають, що їхнє відчуження можливе лише за згодою Національної академії аграрних наук.

За оцінкою ДБО, приблизна вартість відчужених земель становить понад 870 мільйонів гривень.

Наразі правоохоронці заарештували згадані ділянки та розпочали два окремі кримінальні провадження проти причетних осіб.

За попередньою класифікацією слідчих ДБР, організаторам схеми загрожує покарання до 10 років ув’язнення за кримінальною статтею - "Зловживання службовим становищем".