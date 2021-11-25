Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ДБР викрили роздачу земель Академії наук вартістю понад 870 млн гривень

Четвер, 25 листопада 2021, 17:20
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ, ДБР

У Державному бюро розслідувань викрили схему незаконної роздачі земель Національної академії аграрних наук на Одещині у власність чиновників Держгеокадастру.

Джерело: повідомлення на сайті ДБР

Дослівно: "Слідчі ДБР розслідують факт незаконного відчуження 1,5 тисячі гектарів цінних земель Національної академії аграрних наук України посадовими особами Головного управління Держгеокадастру в Одеській області.

У 2016-2017 роках колишній керівник Держгеокадастру в Одеській області незаконно видав накази про передачу землі НААН України 39 фізичним та 2 юридичним особам.

У 2020 році оборудка із землею НААН України повторилась, але за участі іншого керівника ГУ Держгеокадастру в Одеській області. Цього разу було незаконно відчужено 72 га цінних земель".

Деталі: У 2016 році відчужили приблизно 1,4 тис га землі, які належать до особливо цінних. У повідомленні наполягають, що їхнє відчуження можливе лише за згодою Національної академії аграрних наук.

За оцінкою ДБО, приблизна вартість відчужених земель становить понад 870 мільйонів гривень. 

Наразі правоохоронці заарештували згадані ділянки та розпочали два окремі кримінальні провадження проти причетних осіб.

За попередньою класифікацією слідчих ДБР, організаторам схеми загрожує покарання до 10 років ув’язнення за кримінальною статтею - "Зловживання службовим становищем".

Українська правда
Теми: ДБРкорупціяземляОдеська область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Байден планує зателефонувати Зеленському й Путіну 

Чиновник з Білого дому зателефонував Єрмаку стосовно російських військ на кордоні 

ФОТО, ВІДЕОУ Києві праворадикали розгромили відомий бар, побивши охоронців

Новини 26 листопада: пресмарафон Зеленського, розрахунки МВФ

У нового штаму коронавірусу з Африки вищий ризик повторного зараження – ВООЗ

У Buzzfeed News розповіли, хто планував державний переворот в Україні

Усі новини...
ДБР
У прикордонників на Закарпатті ДБР проводить обшуки
"Вагнергейт": ДБР шукає, хто злив журналістам дані спецслужб
ДБР завершило розслідування злочинів Януковича і Ко, яке тривало 8 років
Останні новини
03:58
В Нідерландах у прибулих з ПАР пасажирів виявили десяток випадків COVID
02:45
У Мексиці автобус врізався в будинок, 19 загиблих
01:44
Нідерланди посилили локдаун
00:45
ЗМІ: СОТ скасувала першу за чотири роки зустріч через новий COVID-штам
23:52
На Дніпропетровщині смертельна ДТП: загинула матір з дитиною
23:19
Байден планує зателефонувати Зеленському й Путіну 
22:41
Чиновник з Білого дому зателефонував Єрмаку стосовно російських військ на кордоні 
22:16
Ляшко розповів, коли дозволять робити третю дозу вакцини проти COVID-19
21:40
ФОТО, ВІДЕОУ Києві праворадикали розгромили відомий бар, побивши охоронців
21:21
Литва оцінює можливість міжнародного суду над Лукашенком
Усі новини...