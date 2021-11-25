ДБР разоблачили раздачу земель Академии наук стоимостью более 870 млн гривен

В Государственном бюро расследований разоблачили схему незаконной раздачи земель Национальной академии аграрных наук в Одесской области в собственность чиновников Госгеокадастра.

Источник: сообщение на сайте ДБР

Дословно: "Следователи ДБР расследуют факт незаконного отчуждения 1,5 тысячи гектаров ценных земель Национальной академии аграрных наук Украины должностными лицами Главного управления Госгеокадастра в Одесской области.

В 2016-2017 годах бывший руководитель Госгеокадастра в Одесской области незаконно издал приказы о передаче земли НААН Украины 39 физическим и 2 юридическим лицам.

В 2020 году сделка с землей НААН Украины повторилась, но с участием другого руководителя ГУ Госгеокадастра в Одесской области. В этот раз было незаконно отчуждено 72 га ценных земель".

Детали: В 2016 году было отчуждено примерно 1,4 тыс га земли, относящихся к особо ценным. В сообщении правоохранители подчеркнули, что их отчуждение возможно только с согласия Национальной академии аграрных наук.

По оценке ГБР, приблизительная стоимость отчужденных земель составляет более 870 миллионов гривен.

Правоохранители арестовали упомянутые участки и начали два отдельных уголовных производства.

По предварительной классификации следователей ДБР, организаторам схемы грозит наказание до 10 лет заключения по уголовной статье - "Злоупотребление служебным положением".