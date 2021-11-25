Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ДБР разоблачили раздачу земель Академии наук стоимостью более 870 млн гривен

Четверг, 25 ноября 2021, 17:20

В Государственном бюро расследований разоблачили схему незаконной раздачи земель Национальной академии аграрных наук в Одесской области в собственность чиновников Госгеокадастра.

Источник: сообщение на сайте ДБР

Дословно: "Следователи ДБР расследуют факт незаконного отчуждения 1,5 тысячи гектаров ценных земель Национальной академии аграрных наук Украины должностными лицами Главного управления Госгеокадастра в Одесской области.

В 2016-2017 годах бывший руководитель Госгеокадастра в Одесской области незаконно издал приказы о передаче земли НААН Украины 39 физическим и 2 юридическим лицам.

В 2020 году сделка с землей НААН Украины повторилась, но с участием другого руководителя ГУ Госгеокадастра в Одесской области. В этот раз было незаконно отчуждено 72 га ценных земель".

Детали: В 2016 году было отчуждено примерно 1,4 тыс га земли, относящихся к особо ценным. В сообщении правоохранители подчеркнули, что их отчуждение возможно только с согласия Национальной академии аграрных наук.

По оценке ГБР, приблизительная стоимость отчужденных земель составляет более 870 миллионов гривен.

Правоохранители арестовали упомянутые участки и начали два отдельных уголовных производства.

По предварительной классификации следователей ДБР, организаторам схемы грозит наказание до 10 лет заключения по уголовной статье - "Злоупотребление служебным положением".

Украинская правда
Темы: ГБРкоррупцияземляОдесская область
powered by lun.ua
Главное сегодня

Число жертв коронавируса в Украине перевалило за 85 тысяч

Главные новости субботы и ночи: обвинение Богдана, Янукович обжалует свое отстранение от должности

Кулеба назвал российским нарративом то, что Украину не надо вооружать

Из-за штамма "омикрон" Израиль закрывает границы на две недели

Штамм коронавируса "омикрон" обнаружили в Германии

НАТО не считает блефом скопление войск РФ возле Украины – генсек

Все новости...
ГБР
У пограничников на Закарпатье ГБР проводит обыски
"Вагнергейт": ГБР ищет, кто слил журналистам данные спецслужб
ГБР завершило расследование преступлений Януковича и Ко, которое длилось 8 лет
Последние новости
10:21
Больше стран Европы зафиксировали новый штамм "Омикрон"
09:28
Новый штамм коронавируса Omicron добрался до Австралии
08:44
В субботу против Covid привились 139,5 тысячи украинцев
08:20
Число жертв коронавируса в Украине перевалило за 85 тысяч
08:00
Главные новости субботы и ночи: обвинение Богдана, Янукович обжалует свое отстранение от должности
07:25
Оккупанты на Донбассе осуществили дистанционное минирование возле населенного пункта
06:30
Германия и Великобритания лидируют в мире по распространению Covid
05:45
Более 800 нарушений "тишины" зафиксировала Миссия ОБСЕ на Донбассе за сутки
04:58
Кулеба назвал российским нарративом то, что Украину не надо вооружать
03:54
Из-за штамма "омикрон" Израиль закрывает границы на две недели
Все новости...