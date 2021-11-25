Львівщину залишили в "червоній" зоні на прохання місцевої влади

На клопотання Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА державна комісія ТЕБ і НС залишила Львівську область у червоній зоні, оскільки епідемічна ситуація наразі ще не до кінця стабільна.

Джерело: директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис на брифінгу, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Питання про вихід Львівщини з червоної зони було на порядку денному позачергової державної комісії ТЕБ і НС, але враховуючи те, що наші показники хоч дійсно стали кращими і дозволяють нам виходити з цієї зони, проте ми маємо повільні тенденції і ризики, що при виході саме зараз можуть статися погіршення.

Тому прийняте рішення, що наша область залишається в червоній зоні на прохання безпосередньо Львівської державної адміністрації".

Деталі: За словами Чемериса, до цього питання в разі стабільної ситуації державна комісія ТЕБ і НС зможе повернутися наступного тижня.

Протокол позачергового засідання комісії від 23 листопада свідчить, що було погоджено відкласти вихід із "червоної" зони також Луганської області.