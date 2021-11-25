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Львовщину оставили в "красной" зоне по просьбе местных властей

Четверг, 25 ноября 2021, 16:38
Львовщину оставили в красной зоне по просьбе местных властей
УП

По ходатайству Департамента здравоохранения Львовской ОГА государственная комиссия ТЭБ и ЧС оставила Львовскую область в красной зоне, поскольку эпидемическая ситуация пока еще не до конца стабильна.

Источник: директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис на брифинге, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Вопрос о выходе Львовщины из красной зоны был на повестке дня внеочередной государственной комиссии ТЭБ и ЧС, но учитывая то, что наши показатели хоть действительно и стали лучше и позволяют нам выходить из этой зоны, однако мы имеем медленные тенденции и риски, что при выходе именно сейчас может произойти ухудшение.

Поэтому принято решение, что наша область остается в красной зоне по просьбе непосредственно Львовской государственной администрации".

Детали: По словам Чемериса, к этому вопросу в случае стабильной ситуации государственная комиссия ТЭБ и ЧС сможет вернуться на следующей неделе.

Протокол внеочередного заседания комиссии от 23 ноября свидетельствует, что было согласовано отложить выход из "красной" зоны и Луганской области.

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Темы: Львовщинакарантин
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