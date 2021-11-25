Польща закликала НАТО до збільшення сил Альянсу на східному фланзі

Президент Польщі Анджей Дуда запропонував генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу посилити присутність Альянсу на його східному фланзі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал RMF24.

"Я зробив пропозицію генеральному секретарю підвищити готовність сил НАТО в цій частині Європи, на східному фланзі, розглянути можливість збільшення військової присутності, розглянути також посилення місій, наприклад, місії Air Policing, будь-які місії спостереження" - сказав Дуда.

На його думку, такі дії мають показати всім потенційним агресорам, що НАТО готовий і захищати країни Альянсу, але й звернути увагу на безпеку союзників, які не є членами НАТО.

Дуда також заявив, що на білорусько-польському кордоні триває гібридна атака, яку підтримує влада Росії.

"Метод змінюється з лобової атаки на атаки меншими групами вночі. Ми спостерігаємо небезпечний розвиток ситуації", - сказав Анджей Дуда.

Говорячи про ситуацію на польсько-білоруському кордоні, президент зазначив, що нинішні події польська сторона розцінює як провокацію, що може призвести навіть до ескалації насильства з застосуванням вогню з білоруської сторони.