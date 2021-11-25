Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Польша призвала НАТО к увеличению сил Альянса на восточном фланге

Четверг, 25 ноября 2021, 19:02

Президент Польши Анджей Дуда предложил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу усилить присутствие Альянса на его восточном фланге.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает портал RMF24.

"Я сделал предложение генеральному секретарю повысить готовность сил НАТО в этой части Европы, на восточном фланге, рассмотреть возможность увеличения военного присутствия, рассмотреть также усиление миссий, например миссии Air Policing, любые миссии наблюдения" - сказал Дуда.

По его мнению, такие действия должны показать всем потенциальным агрессорам, что НАТО готова и защищать страны Альянса, но и обратить внимание на безопасность союзников, не являющихся членами НАТО.

Дуда также заявил, что на белорусско-польской границе продолжается гибридная атака, поддерживаемая властями России.

"Метод меняется с лобовой атаки на атаки меньшими группами ночью. Мы наблюдаем опасное развитие ситуации", – сказал Анджей Дуда.

Говоря о ситуации на польско-белорусской границе, президент отметил, что нынешние события польская сторона расценивает как провокацию, что может привести даже к эскалации насилия с применением огня с белорусской стороны.

Темы: ПольшаНАТОРосcиявойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Кулеба назвал главное препятствие членства Украины в ЕС и НАТО

В ЕС опубликовали рекомендации относительно нового штамма Omicron

Число жертв коронавируса в Украине перевалило за 85 тысяч

Главные новости субботы и ночи: обвинение Богдана, Янукович обжалует свое отстранение от должности

Кулеба назвал российским нарративом то, что Украину не надо вооружать

Из-за штамма "омикрон" Израиль закрывает границы на две недели

Все новости...
Польша
В Польше рассказали о штурме границы группой из более 200 мигрантов
Эстония направляет военных на польско-белорусскую границу
Польша сообщает о почти 270 новых попытках незаконного пересечения границы из Беларуси
Последние новости
12:14
Доля лоукостеров достигла 40% в аэропорту “Борисполь”
12:05
Кулеба: "Минск" и "Нормандия" в коме, но все еще живы
12:01
Telegram снова обновился
11:52
таблицаУже 5 областей Украины – в желтой зоне эпидопасности
11:30
Кулеба назвал главное препятствие членства Украины в ЕС и НАТО
11:10
Лось спровоцировал ДТП в Ровенской области и стал его жертвой
10:28
В ЕС опубликовали рекомендации относительно нового штамма Omicron
10:21
Больше стран Европы зафиксировали новый штамм "Омикрон"
09:28
Новый штамм коронавируса Omicron добрался до Австралии
08:44
В субботу против Covid привились 139,5 тысячи украинцев
Все новости...