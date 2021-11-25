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Польша призвала НАТО к увеличению сил Альянса на восточном фланге

Четверг, 25 ноября 2021, 18:02

Президент Польши Анджей Дуда предложил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу усилить присутствие Альянса на его восточном фланге.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает портал RMF24.

"Я сделал предложение генеральному секретарю повысить готовность сил НАТО в этой части Европы, на восточном фланге, рассмотреть возможность увеличения военного присутствия, рассмотреть также усиление миссий, например миссии Air Policing, любые миссии наблюдения" - сказал Дуда.

По его мнению, такие действия должны показать всем потенциальным агрессорам, что НАТО готова и защищать страны Альянса, но и обратить внимание на безопасность союзников, не являющихся членами НАТО.

Дуда также заявил, что на белорусско-польской границе продолжается гибридная атака, поддерживаемая властями России.

"Метод меняется с лобовой атаки на атаки меньшими группами ночью. Мы наблюдаем опасное развитие ситуации", – сказал Анджей Дуда.

Говоря о ситуации на польско-белорусской границе, президент отметил, что нынешние события польская сторона расценивает как провокацию, что может привести даже к эскалации насилия с применением огня с белорусской стороны.

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Темы: ПольшаНАТОРосcиявойна
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