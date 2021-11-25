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Меркель обговорила з Зеленським ситуацію на східному кордоні України

Четвер, 25 листопада 2021, 18:59
Меркель обговорила з Зеленським ситуацію на східному кордоні України
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель обговорила з президентом Володимиром Зеленським безпекову ситуацію на кордоні України з Росією, запевнивши його у своїй підтримці незалежності та територіальної цілісності України.

Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, повідомляє "Європейська правда".

"У телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським канцлерка Ангела Меркель наголосила на підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України" - написав Зайберт у Twitter.

У розміщеному ним повідомленні також ідеться про те, що за словами Меркель, що підрив суверенітету і територіальної цілісності України не залишиться без наслідків.

Меркель і Зеленський також домовилися просувати зусилля в "Нормандському форматі" для виконання Мінських домовленостей.

Вони також поговорили про ситуацію на кордоні між Білоруссю та Європейським Союзом та Білоруссю й Україною.

Зеленський подякував Меркель за незмінну багаторічну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України, а також за активну позицію у переговорах у Нормандському форматі, повідомив також Офіс президента

Раніше Ангела Меркель заявила, що ЄС має бути готовий задіяти додаткові санкції проти Росії, якщо ситуація на сході України та навколо неї або на білорусько-польському кордоні загостриться.

"Українська правда" у Threads

Теми: МеркельЗеленськийНімеччинаДонбасРосія
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