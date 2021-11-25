Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Меркель обговорила з Зеленським ситуацію на східному кордоні України

Четвер, 25 листопада 2021, 19:59
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель обговорила з президентом Володимиром Зеленським безпекову ситуацію на кордоні України з Росією, запевнивши його у своїй підтримці незалежності та територіальної цілісності України.

Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, повідомляє "Європейська правда".

"У телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським канцлерка Ангела Меркель наголосила на підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України" - написав Зайберт у Twitter.

У розміщеному ним повідомленні також ідеться про те, що за словами Меркель, що підрив суверенітету і територіальної цілісності України не залишиться без наслідків.

Меркель і Зеленський також домовилися просувати зусилля в "Нормандському форматі" для виконання Мінських домовленостей.

Вони також поговорили про ситуацію на кордоні між Білоруссю та Європейським Союзом та Білоруссю й Україною.

Зеленський подякував Меркель за незмінну багаторічну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України, а також за активну позицію у переговорах у Нормандському форматі, повідомив також Офіс президента

Раніше Ангела Меркель заявила, що ЄС має бути готовий задіяти додаткові санкції проти Росії, якщо ситуація на сході України та навколо неї або на білорусько-польському кордоні загостриться.

Теми: МеркельЗеленськийНімеччинаДонбасРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Байден планує зателефонувати Зеленському й Путіну 

ФОТО, ВІДЕОУ Києві праворадикали розгромили відомий бар, побивши охоронців

Новини 26 листопада: пресмарафон Зеленського, розрахунки МВФ

У нового штаму коронавірусу з Африки вищий ризик повторного зараження – ВООЗ

У Buzzfeed News розповіли, хто планував державний переворот в Україні

Плей-офф ЧС-2022: збірна України дізналась суперника

Усі новини...
Меркель
Меркель: ЄС має ввести нові санкції проти РФ у разі ескалації на сході України
Меркель прокоментувала публікацію Росією конфіденційних листів з Парижа і Берліна
Путін: Франція і Німеччина потурають курсу Києва на демонтаж "Мінська"
Останні новини
01:44
Нідерланди посилили локдаун
00:45
ЗМІ: СОТ скасувала першу за чотири роки зустріч через новий COVID-штам
23:52
На Дніпропетровщині смертельна ДТП: загинула матір з дитиною
23:19
Байден планує зателефонувати Зеленському й Путіну 
22:41
Чиновник з Білого дому зателефонував Єрмаку стосовно російських військ на кордоні 
22:16
Ляшко розповів, коли дозволять робити третю дозу вакцини проти COVID-19
21:40
ФОТО, ВІДЕОУ Києві праворадикали розгромили відомий бар, побивши охоронців
21:21
Литва оцінює можливість міжнародного суду над Лукашенком
20:58
Ціни на нафту обвалились на 10% за день
20:44
Новини 26 листопада: пресмарафон Зеленського, розрахунки МВФ
Усі новини...