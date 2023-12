Меркель обговорила з Зеленським ситуацію на східному кордоні України

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель обговорила з президентом Володимиром Зеленським безпекову ситуацію на кордоні України з Росією, запевнивши його у своїй підтримці незалежності та територіальної цілісності України.

Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, повідомляє "Європейська правда".

"У телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським канцлерка Ангела Меркель наголосила на підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України" - написав Зайберт у Twitter.

У розміщеному ним повідомленні також ідеться про те, що за словами Меркель, що підрив суверенітету і територіальної цілісності України не залишиться без наслідків.

Меркель і Зеленський також домовилися просувати зусилля в "Нормандському форматі" для виконання Мінських домовленостей.

Вони також поговорили про ситуацію на кордоні між Білоруссю та Європейським Союзом та Білоруссю й Україною.

Зеленський подякував Меркель за незмінну багаторічну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України, а також за активну позицію у переговорах у Нормандському форматі, повідомив також Офіс президента.

Discussed with #AngelaMerkel the security situation and the concentration of Russian troops on the border with Ukraine. Agreed on the need to coordinate international efforts to localize threats from #Russia. Noted the importance of continuing the work of the #N4 format. pic.twitter.com/Zvsc5HUMXH