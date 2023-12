Меркель обсудила с Зеленским ситуацию на восточной границе Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом Владимиром Зеленским ситуацию с безопасностью на границе Украины с Россией, заверив его в своей поддержке независимости и территориальной целостности Украины.

Об этом заявил спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает "Европейская правда".

"В телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Ангела Меркель отметила поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины" - написал Зайберт в Twitter.

В размещенном им сообщении также говорится, что по словам Меркель, подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины не останется без последствий.

Меркель и Зеленский также договорились продвигать усилия в "Нормандском формате" по выполнению Минских договоренностей.

Они также побеседовали о ситуации на границе между Беларусью и Европейским Союзом и Беларусью и Украиной.

Зеленский поблагодарил Меркель за неизменную многолетнюю поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также активную позицию в переговорах в Нормандском формате, сообщил также Офис президента.

Discussed with #AngelaMerkel the security situation and the concentration of Russian troops on the border with Ukraine. Agreed on the need to coordinate international efforts to localize threats from #Russia. Noted the importance of continuing the work of the #N4 format. pic.twitter.com/Zvsc5HUMXH