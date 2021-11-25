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Ракетний есмінець США увійшов до Чорного моря

Четвер, 25 листопада 2021, 20:15
Есмінець Arleigh Burke. Фото: twitter Шостого флоту ВМС США

Ракетний есмінець Arleigh Burke Військово-морських сил США проминув протоку Босфор та увійшов до акваторії Чорного моря.

Джерело: twitter Шостого флоту ВМС США, турецька служба CNN

Деталі: Ескадрений міноносець типу DDG 51 з ракетним озброєнням належить до складу Шостого флоту ВМС США. 

Корабель спільно із союзниками та партнерами НАТо виконуватиме планові патрульні операції, зокрема контролюватиме стабільність морських шляхів.

Arleigh Burke є одним із чотирьох есмінців у складі Шостого флоту, який розміщений в Середземноморському регіоні. Місце базування розташоване в порту Рота, в Іспанії. Есмінець є частиною 65 оперативної групи реагування НАТО, яка підтримує протиповітряну оборону регіону.

За повідомленням Шостого флоту, у серпні Arleigh Burke виконував планове патрулювання в Баренцовому та Балтійському морях. 

Що було раніше: 25 листопада Шостий флот повідомив, що есмінець прямує до Чорного моря.

Українська правда
Теми: СШАфлотЧорне море


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