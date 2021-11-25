Ракетний есмінець США увійшов до Чорного моря

Ракетний есмінець Arleigh Burke Військово-морських сил США проминув протоку Босфор та увійшов до акваторії Чорного моря.

Джерело: twitter Шостого флоту ВМС США, турецька служба CNN

Деталі: Ескадрений міноносець типу DDG 51 з ракетним озброєнням належить до складу Шостого флоту ВМС США.

Корабель спільно із союзниками та партнерами НАТо виконуватиме планові патрульні операції, зокрема контролюватиме стабільність морських шляхів.

Arleigh Burke є одним із чотирьох есмінців у складі Шостого флоту, який розміщений в Середземноморському регіоні. Місце базування розташоване в порту Рота, в Іспанії. Есмінець є частиною 65 оперативної групи реагування НАТО, яка підтримує протиповітряну оборону регіону.

За повідомленням Шостого флоту, у серпні Arleigh Burke виконував планове патрулювання в Баренцовому та Балтійському морях.

Що було раніше: 25 листопада Шостий флот повідомив, що есмінець прямує до Чорного моря.