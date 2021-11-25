Ракетний есмінець США увійшов до Чорного моря
Ракетний есмінець Arleigh Burke Військово-морських сил США проминув протоку Босфор та увійшов до акваторії Чорного моря.
Джерело: twitter Шостого флоту ВМС США, турецька служба CNN
Деталі: Ескадрений міноносець типу DDG 51 з ракетним озброєнням належить до складу Шостого флоту ВМС США.
Корабель спільно із союзниками та партнерами НАТо виконуватиме планові патрульні операції, зокрема контролюватиме стабільність морських шляхів.
Arleigh Burke є одним із чотирьох есмінців у складі Шостого флоту, який розміщений в Середземноморському регіоні. Місце базування розташоване в порту Рота, в Іспанії. Есмінець є частиною 65 оперативної групи реагування НАТО, яка підтримує протиповітряну оборону регіону.
За повідомленням Шостого флоту, у серпні Arleigh Burke виконував планове патрулювання в Баренцовому та Балтійському морях.
Що було раніше: 25 листопада Шостий флот повідомив, що есмінець прямує до Чорного моря.