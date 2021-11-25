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Ракетный эсминец США вошел в Черное море

Четверг, 25 ноября 2021, 19:15
Ракетный эсминец США вошел в Черное море
Эсминец Arleigh Burke. Фото: twitter Шестого флота ВМС США

Ракетный эсминец Arleigh Burke Военно-морских сил США миновал пролив Босфор и вошел в акваторию Черного моря.

Источник: twitter Шестого флота ВМС США, турецкая служба CNN

Детали: Эскадренный миноносец типа DDG 51 с ракетным вооружением входит в состав Шестого флота ВМС США.

Корабль совместно с союзниками и партнерами НАТО будет выполнять плановые патрульные операции, в частности контролировать стабильность морских путей в регионе.

Arleigh Burke является одним из четырех эсминцев в составе Шестого флота, расположенного в Средиземноморском регионе. Место расположения расположено в порту Рота, в Испании. Эсминец является частью 65 оперативной группы реагирования НАТО, поддерживающей противовоздушную оборону региона.

По сообщению Шестого флота, в августе Arleigh Burke выполнял плановое патрулирование в Баренцевом и Балтийском морях.

Что было раньше: Днем в Шестом флоте США сообщили, что эсминец отплыл в направлении Черного моря.

Украинская правда

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Темы: СШАфлотЧерное море
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