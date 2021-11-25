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Після розмови з Путіним у Єврораді певні: Україні і Росії потрібна медіація ЄС

Четвер, 25 листопада 2021, 19:33
Після розмови з Путіним у Єврораді певні: Україні і Росії потрібна медіація ЄС
Володимир Зеленський, фото пресслужби президента

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, під час якої обговорив питання безпеки. 

Джерело: Офіс президента України

Деталі: Співрозмовники обговорили розвиток безпекової ситуації на сході нашої держави у зв’язку з концентрацією російських збройних сил вздовж українських кордонів.

Володимир Зеленський поінформував Шарля Мішеля про зусилля України, спрямовані на мирне врегулювання українсько-російського конфлікту.

Зі свого боку президент Європейської ради повідомив про результати своєї розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, що відбулася напередодні, 24 листопада. 

"Одним із цих результатів є переконаність, що деескалації ситуації могли б допомогти контакти між українською та російською сторонами за участю ЄС", – сказано в повідомленні ОП.

Лідери України та Євросоюзу домовилися й надалі координувати свої позиції щодо шляхів врегулювання конфлікту.

Співрозмовники також обговорили підготовку запланованого на 15 грудня саміту Східного партнерства. Зеленський зауважив, що цей захід має бути результативним з точки зору врахування інтересів України та "Асоційованого тріо".

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийЄвропаПутінРосія
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