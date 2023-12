Після розмови з Путіним у Єврораді певні: Україні і Росії потрібна медіація ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, під час якої обговорив питання безпеки.

Джерело: Офіс президента України

Деталі: Співрозмовники обговорили розвиток безпекової ситуації на сході нашої держави у зв’язку з концентрацією російських збройних сил вздовж українських кордонів.

Володимир Зеленський поінформував Шарля Мішеля про зусилля України, спрямовані на мирне врегулювання українсько-російського конфлікту.

Зі свого боку президент Європейської ради повідомив про результати своєї розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, що відбулася напередодні, 24 листопада.

"Одним із цих результатів є переконаність, що деескалації ситуації могли б допомогти контакти між українською та російською сторонами за участю ЄС", – сказано в повідомленні ОП.

Лідери України та Євросоюзу домовилися й надалі координувати свої позиції щодо шляхів врегулювання конфлікту.

Discussed with @CharlesMichel the security situation in eastern 🇺🇦 given the concentration of 🇷🇺 troops near our border. Deescalation could be facilitated by contacts between 🇺🇦 & 🇷🇺 involving 🇪🇺. Preparations for the Eastern Partnership Summit on December 15 were also discussed. pic.twitter.com/uoqer14X0c