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После разговора с Путиным в Евросовете уверены: Украине и России нужна медиация ЕС

Четверг, 25 ноября 2021, 19:33
После разговора с Путиным в Евросовете уверены: Украине и России нужна медиация ЕС
Владимир Зеленский, фото пресс-службы президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого обсудил вопросы безопасности.

Источник: Офис президента Украины

Детали: Собеседники обсудили развитие ситуации на востоке нашего государства в связи с концентрацией российских вооруженных сил вдоль украинских границ.

Владимир Зеленский проинформировал Шарля Мишеля об усилиях Украины, направленных на мирное урегулирование украинско-российского конфликта.

Со своей стороны президент Европейского совета сообщил о результатах своего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, который состоялся накануне, 24 ноября.

"Одним из этих результатов является убежденность, что деэскалации ситуации могли бы помочь контакты между украинской и российской сторонами с участием ЕС", – говорится в сообщении ОП.

Лидеры Украины и Евросоюза договорились и дальше координировать свои позиции относительно путей урегулирования конфликта.

Собеседники также обсудили подготовку запланированного на 15 декабря саммита Восточного партнерства. Зеленский отметил, что это мероприятие должно быть результативным с точки зрения учета интересов Украины и "Ассоциированного трио".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийЕвропаПутинРосcия
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