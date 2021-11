После разговора с Путиным в Евросовете уверены: Украине и России нужна медиация ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого обсудил вопросы безопасности.

Источник: Офис президента Украины

Детали: Собеседники обсудили развитие ситуации на востоке нашего государства в связи с концентрацией российских вооруженных сил вдоль украинских границ.

Владимир Зеленский проинформировал Шарля Мишеля об усилиях Украины, направленных на мирное урегулирование украинско-российского конфликта.

Со своей стороны президент Европейского совета сообщил о результатах своего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, который состоялся накануне, 24 ноября.

"Одним из этих результатов является убежденность, что деэскалации ситуации могли бы помочь контакты между украинской и российской сторонами с участием ЕС", – говорится в сообщении ОП.

Лидеры Украины и Евросоюза договорились и дальше координировать свои позиции относительно путей урегулирования конфликта.

Discussed with @CharlesMichel the security situation in eastern 🇺🇦 given the concentration of 🇷🇺 troops near our border. Deescalation could be facilitated by contacts between 🇺🇦 & 🇷🇺 involving 🇪🇺. Preparations for the Eastern Partnership Summit on December 15 were also discussed. pic.twitter.com/uoqer14X0c