Росія поводиться, як СРСР перед війною з Фінляндією – Україна в ОБСЄ

Нарощування Росією сил на кордоні та антиукраїнська істерія в РФ про нібито підготовку України до війни нагадує "Майнільську провокацію", яку СРСР використав як формальний привід для початку радянсько-фінської війни 1939 року, заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.

Джерело: постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 25 листопада, "Укрінформ"

Пряма мова: "Триваюче небажання Росії продовжувати дипломатичний і політичний діалог викликає занепокоєння щодо справжніх намірів її військової діяльності у прикордонних районах.

Різке збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на лінії зіткнення викликає особливе занепокоєння в української сторони та наших міжнародних партнерів".

Деталі: Цимбалюк вказав на те, що загальна чисельність збройних сил РФ на українському напрямку наразі перевищує 93 тисячі військовослужбовців.

При цьому, російське командування продовжує нарощувати бойову готовність своїх двох армійських корпусів на тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей, чисельність яких становить 35,5 тисячі осіб під командуванням російських генералів і офіцерів.

Водночас, сказав Цимбалюк, спостерігається "сплеск російської дезінформації та нову хвилю хибних звинувачень на адресу України у нібито підготовці військової провокації в напрямку Донбасу чи Криму".

Він додав, що з російського боку вже навіть пішли абсурдні погрози. Український дипломат згадав і заяву секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева про те, "в Україні може спалахнути будь-якої миті".

Пряма мова: "Символічно, що російське керівництво висуває ці безглузді звинувачення на адресу України напередодні річниці "Майнільської провокації". 26 листопада 1939 року біля радянського села Майніла було вбито кілька радянських прикордонників. Радянський Союз влаштував цю "операцію під чужим прапором" як привід, щоб "легітимізувати" початок так званої Зимової війни. Добре відомий сценарій повертається до вжитку".

Деталі: Дипломат поінформував делегації країн-учасниць про заяву голови МЗС Дмитра Кулеби про те, що Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі і залишається відданою політико-дипломатичному розв’язанню конфлікту.

Довідка: На тлі антифінської пропагандистської кампанії 26 листопада 1939 стався так званий "Майнільський інцидент": на ділянці кордону поблизу села Майніла радянські військовослужбовці начебто були обстріляні фінською артилерією, в результаті чого декілька солдатів загинули, а декілька зазнали поранень.

Фінський уряд заперечив факт обстрілу радянської території і запропонував спільно провести розслідування інциденту. Однак Москва відмовилася, а невдовзі оголосила, що більше не вважає себе зв'язаною умовами радянсько-фінської угоди про взаємний ненапад.

Через кілька днів, 29 листопада 1939 року, СРСР розірвав із Фінляндією дипломатичні відносини, а 30-го радянські війська одержали наказ перейти радянсько-фінський кордон і розпочати бойові дії. Офіційно війна так і не була оголошена. 14 грудня 1939 року, за розв’язання війни проти Фінляндії, СРСР виключили з Ліги Націй.

За часів "перебудови" лунали кілька версій Майнільського інциденту. За однією з них, обстріл радянських позицій здійснив секретний підрозділ НКВС. За іншою, стрілянини взагалі не було.