Россия ведет себя, как СССР перед войной с Финляндией – Украина в ОБСЕ

Наращивание Россией сил на границе и антиукраинская истерия в РФ о якобы подготовке Украины к войне напоминает "Майнильскую провокацию", которую СССР использовал как формальный повод для начала советско-финской войны 1939 года, заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

Источник: постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 25 ноября, "Укринформ"

Прямая речь: "Длительное нежелание России продолжать дипломатический и политический диалог вызывает обеспокоенность истинными намерениями ее военной деятельности в приграничных районах. Резкое увеличение количества нарушений режима прекращения огня на линии столкновения вызывает особую обеспокоенность у украинской стороны и наших международных партнеров".

Детали: Цымбалюк указал на то, что общая численность вооруженных сил РФ на украинском направлении превышает 93 тыс. военнослужащих.

При этом российское командование продолжает наращивать боевую готовность двух армейских корпусов на временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, численность которых составляет 35,5 тыс. человек под командованием российских генералов и офицеров.

В то же время, сказал Цымбалюк, наблюдается "всплеск российской дезинформации и новую волну ложных обвинений в адрес Украины в якобы подготовке военной провокации в направлении Донбасса или Крыма".

Он добавил, что с российской стороны уже даже последовали абсурдные угрозы. Украинский дипломат упомянул и заявление секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о том, что "в Украине может вспыхнуть в любой момент".

Прямая речь: "Символично, что российское руководство выдвигает эти бессмысленные обвинения в адрес Украины накануне годовщины "Майнильской провокации". 26 ноября 1939 у советского села Майнила были убиты несколько советских пограничников. Советский Союз устроил эту "операцию под чужим флагом" как как повод, чтобы "легитимизировать" начало так называемой Зимней войны. Хорошо известный сценарий возвращается к применению".

Детали: Дипломат проинформировал делегации стран-участниц о заявлении главы МИД Дмитрия Кулебы о том, что Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе и остается приверженной политико-дипломатическому разрешению конфликта.

Справка: На фоне антифинской пропагандистской кампании 26 ноября 1939 г. произошел так называемый "Майнильский инцидент": якобы на участке границы близ села Майнила советские военнослужащие были обстреляны финской артиллерией, в результате чего несколько солдат погибли, а несколько были ранены.

Финское правительство отрицало факт обстрела советской территории и предложило совместно провести расследование инцидента. Однако Москва отказалась, а вскоре объявила, что больше не считает себя связанным условиями советско-финского соглашения о взаимном ненападении.

Через несколько дней, 29 ноября 1939 года, СССР разорвал с Финляндией дипломатические отношения, а 30-го советские войска получили приказ перейти советско-финскую границу и начать боевые действия. Официально война так и не была объявлена. 14 декабря 1939 года за развязывание войны против Финляндии СССР исключили из Лиги Наций.

Во времена "перестройки" звучали несколько версий Майнильского инцидента. По одной из них, обстрел советских позиций провело секретное подразделение НКВД. По другой, стрельбы вообще не было.