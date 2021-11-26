Джонсон запропонував Макрону 5 кроків, аби запобігти смертям мігрантів

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон запропонував президенту Франції Емануелю Макрону п'ять кроків, які можуть зробити дві країни, щоб уникнути загибелі більшої кількості мігрантів, які намагаються перетнути Ла-Манш.

Джерело: Джонсон у Twitter, Reuters

Деталі: Пропозиція включає більше спільних патрулів, щоб не допустити, щоб човни залишали французькі пляжі, кращий обмін розвідданими і негайну роботу над двосторонньою угодою про повернення.

Що передувало: