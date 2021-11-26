Джонсон запропонував Макрону 5 кроків, аби запобігти смертям мігрантів
П'ятниця, 26 листопада 2021, 02:05
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон запропонував президенту Франції Емануелю Макрону п'ять кроків, які можуть зробити дві країни, щоб уникнути загибелі більшої кількості мігрантів, які намагаються перетнути Ла-Манш.
Джерело: Джонсон у Twitter, Reuters
Деталі: Пропозиція включає більше спільних патрулів, щоб не допустити, щоб човни залишали французькі пляжі, кращий обмін розвідданими і негайну роботу над двосторонньою угодою про повернення.
Що передувало:
- 24 листопада 27 людей загинули біля берегів Франції після того як потонув їхній човен, який мав доставити їх до Британії. Це одна з найбільших втрат у Ла-Манші за останні роки.
- Ці смерті посилили ворожнечу між Великою Британією та Францією. Борис Джонсон заявив, що винна Франція, а міністр внутрішніх справ Франції Джеральд Дарманен звинуватив Велику Британію у "поганому імміграційному управлінні".