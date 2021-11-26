Джонсон предложил Макрону 5 шагов, чтобы предотвратить смерти мигрантов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Франции Эмануэлю Макрону пять шагов, которые могут сделать две страны во избежание гибели большего числа мигрантов, пытающихся пересечь Ла-Манш.

Источник: Джонсон в Twitter, Reuters

Детали: Предложение включает в себя больше совместных патрулей, чтобы не допустить, чтобы лодки покидали французские пляжи, лучший обмен разведданными и немедленную работу над двусторонним соглашением о возвращении.

Что предшествовало: