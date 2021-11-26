Джонсон предложил Макрону 5 шагов, чтобы предотвратить смерти мигрантов
Пятница, 26 ноября 2021, 02:05
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Франции Эмануэлю Макрону пять шагов, которые могут сделать две страны во избежание гибели большего числа мигрантов, пытающихся пересечь Ла-Манш.
Источник: Джонсон в Twitter, Reuters
Детали: Предложение включает в себя больше совместных патрулей, чтобы не допустить, чтобы лодки покидали французские пляжи, лучший обмен разведданными и немедленную работу над двусторонним соглашением о возвращении.
Что предшествовало:
- 24 ноября 27 человек погибли у берегов Франции после того, как утонула их лодка, которая должна была доставить их в Британию. Это одна из самых больших потерь в Ла-Манше за последние годы.
- Эти смерти усилили вражду между Великобританией и Францией. Борис Джонсон заявил, что виновата Франция, а министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманен обвинил Великобританию в "плохом иммиграционном управлении".