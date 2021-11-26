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Джонсон предложил Макрону 5 шагов, чтобы предотвратить смерти мигрантов

Пятница, 26 ноября 2021, 02:05
Джонсон предложил Макрону 5 шагов, чтобы предотвратить смерти мигрантов
BEN STANSALL/AFP via Getty Images

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Франции Эмануэлю Макрону пять шагов, которые могут сделать две страны во избежание гибели большего числа мигрантов, пытающихся пересечь Ла-Манш.

Источник: Джонсон в Twitter, Reuters

Детали: Предложение включает в себя больше совместных патрулей, чтобы не допустить, чтобы лодки покидали французские пляжи, лучший обмен разведданными и немедленную работу над двусторонним соглашением о возвращении.

Что предшествовало:

  • 24 ноября 27 человек погибли у берегов Франции после того, как утонула их лодка, которая должна была доставить их в Британию. Это одна из самых больших потерь в Ла-Манше за последние годы.
  • Эти смерти усилили вражду между Великобританией и Францией. Борис Джонсон заявил, что виновата Франция, а министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманен обвинил Великобританию в "плохом иммиграционном управлении".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВеликобританияФранциямиграция
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