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Потужні зливи накрили Шрі-Ланку, 14 загиблих

П'ятниця, 26 листопада 2021, 05:45
Потужні зливи накрили Шрі-Ланку, 14 загиблих

14 людей загинули і одна людина - зникла безвісти - після сильного вітру і злив, що накрили Шрі-Ланку з минулого тижня.

Джерело: Xinhua з посиланням на Центр управління стихійними лихами

Деталі: 22 особи отримали поранення.

Зазначається, що понад 100 тисяч сімей постраждали в дев'яти районах через несприятливі погодні умови.

У 19 районах оголосили червоний рівень тривоги через атмосферні коливання над півднем Шрі-Ланки і над Бенгальською затокою.

Очікується, що погодні умови покращаться протягом наступної доби.

Теми: стихійне лихо
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