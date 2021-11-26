Потужні зливи накрили Шрі-Ланку, 14 загиблих
П'ятниця, 26 листопада 2021, 05:45
14 людей загинули і одна людина - зникла безвісти - після сильного вітру і злив, що накрили Шрі-Ланку з минулого тижня.
Джерело: Xinhua з посиланням на Центр управління стихійними лихами
Деталі: 22 особи отримали поранення.
Зазначається, що понад 100 тисяч сімей постраждали в дев'яти районах через несприятливі погодні умови.
У 19 районах оголосили червоний рівень тривоги через атмосферні коливання над півднем Шрі-Ланки і над Бенгальською затокою.
Очікується, що погодні умови покращаться протягом наступної доби.