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Мощные ливни накрыли Шри-Ланку, 14 погибших

Пятница, 26 ноября 2021, 06:45

14 человек погибли и один человек - пропал без вести - после сильного ветра и ливней, накрывших Шри-Ланку с прошлой недели.

Источник: Xinhua со ссылкой на Центр управления стихийными бедствиями

Детали: 22 человека получили ранения.

Отмечается, что более 100 тысяч семей пострадали в девяти районах из-за неблагоприятных погодных условий.

В 19 районах объявили красный уровень тревоги из-за атмосферных колебаний над югом Шри-Ланки и над Бенгальским заливом.

Ожидается, что погодные условия улучшатся в течение следующих суток.

Темы: стихийное бедствие
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