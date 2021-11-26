Мощные ливни накрыли Шри-Ланку, 14 погибших

14 человек погибли и один человек - пропал без вести - после сильного ветра и ливней, накрывших Шри-Ланку с прошлой недели.

Источник: Xinhua со ссылкой на Центр управления стихийными бедствиями

Детали: 22 человека получили ранения.

Отмечается, что более 100 тысяч семей пострадали в девяти районах из-за неблагоприятных погодных условий.

В 19 районах объявили красный уровень тревоги из-за атмосферных колебаний над югом Шри-Ланки и над Бенгальским заливом.

Ожидается, что погодные условия улучшатся в течение следующих суток.